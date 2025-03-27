Найкращі вживані сімейні позашляховики віком до 8 років: які моделі потрапили у топ-10

Сімейних позашляховиків зараз на ринку вживаних автомобілів вибір більший, ніж будь-коли, навіть якщо ваш бюджет обмежений. Зазвичай споживачі звертають увагу на вік автомобіля, адже не хочуть витрачати кошти на дуже "старі" авто. Експерти вибрали 10 позашляховиків, які популярні у сімейних пар. Вони коштують до 13 тисяч доларів США і не старше восьми років.

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Про це повідомляє Whatcar.

Команда тестувальників автомобілів визначила найкращі автомобілі і склала рейтинг найбільш популярних вживаних сімейних позашляховиків на авторинку Великої Британії. Фахівці вважають, що найкращим вибором стане компактний кросовер чешського автовиробника Skoda Karoq, який витіснив свого загалом схожого побратима Seat Ateca. Він надзвичайно практичний плюс хороший в управлінні і має відмінне співвідношення ціни та якості.

Топ-10 сімейних позашляховиків виглядає наступним чином:

Skoda Karoq 1.5 TSI SE Technology (рік випуску — 2018, ціна — $12 927); Seat Ateca 1.0 TSI SE (рік випуску — 2017, ціна — $12 934); BMW X1 2.0 18d sDrive (рік випуску — 2017, ціна — $12 934); Dacia Duster 1.6 SCe Essential (рік випуску — 2021, ціна — $12 289); Peugeot 3008 1.2 PureTech 130 Active (рік випуску — 2018, ціна — $12 925); Hyundai Tucson 1.7 CRDi SE Nav (рік випуску — 2018, ціна — $12 278); Renault Kadjar 1.2 TCe Dynamique Nav (рік випуску — 2019, ціна — $11 632); Nissan Qashqai 1.5 dCi Acenta (рік випуску — 2019, ціна — $12 931); Kia Sportage 1.6 GDi ISG 2 (рік випуску — 2018, ціна — $12 926); Skoda Yeti Outdoor 1.2 TSI Elegance (рік випуску — 2017, ціна — $11 056) .

Нагадаємо, експерти вибрали 10 позашляховиків різних розмірів, які коштують до 13 тисяч доларів США. Позашляховик іспанського автовиробника Seat Ateca 2018 року випуску зайняв першу сходинку.