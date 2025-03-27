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Лучшие подержанные семейные внедорожники до 8 лет: какие модели попали в топ-10
Семейных внедорожников сейчас на рынке подержанных автомобилей выбор больше, чем когда-либо, даже если ваш бюджет ограничен. Обычно потребители обращают внимание на возраст автомобиля, ведь не хотят тратить средства на очень старые авто. Эксперты выбрали 10 внедорожников, популярных у семейных пар. Они стоят до 13 тысяч долларов США и не старше восьми лет.
Об этом сообщает Whatcar.
Команда тестировщиков автомобилей определила лучшие автомобили и составила рейтинг наиболее популярных подержанных семейных внедорожников на авторынке Великобритании. Специалисты считают, что лучшим выбором станет компактный кроссовер чешского автопроизводителя Skoda Karoq, который вытеснил своего в целом похожего собрата Seat Ateca. Он чрезвычайно практичный плюс хорош в управлении и имеет отличное соотношение цены и качества.
Топ-10 семейных внедорожников выглядит следующим образом:
- Skoda Karoq 1.5 TSI SE Technology (год выпуска – 2018, цена – $12 927);
- Seat Ateca 1.0 TSI SE (год выпуска – 2017, цена – $12 934);
- BMW X1 2.0 18d sDrive (год выпуска – 2017, цена – $12 934);
- Dacia Duster 1.6 SCe Essential (год выпуска – 2021, цена – $12 289);
- Peugeot 3008 1.2 PureTech 130 Active (год выпуска – 2018, цена – $12 925);
- Hyundai Tucson 1.7 CRDi SE Nav (год выпуска – 2018, цена – $12 278);
- Renault Kadjar 1.2 TCe Dynamique Nav (год выпуска – 2019, цена – $11 632);
- Nissan Qashqai 1.5 dCi Acenta (год выпуска – 2019, цена – $12 931);
- Kia Sportage 1.6 GDi ISG 2 (год выпуска – 2018, цена – $12 926);
- Skoda Yeti Outdoor 1.2 TSI Elegance (год выпуска – 2017, цена – $11 056) .
Напомним , эксперты выбрали 10 внедорожников разных размеров, которые стоят до 13 тысяч долларов США. Внедорожник испанского автопроизводителя Seat Ateca 2018 года выпуска занял первую строчку.