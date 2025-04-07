Найкращі малолітражні автомобілі 2025: які моделі увійшли в топ-10

В даний час у продожу домінують позашляховики, однак багато покупців віддають перевагу малолітражним автомобілям, а це означає, що конкуренція в цьому секторі одна з найжорсткіших. Експерти визначили топ-10 нових малолітражних автомобілів, які будуть комфортними не тільки на дорогах міст, а й під час тривалих поїздок автомагістралями.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє Whatcar.

Команда експертів-випробувачів витратила багато часу на тестування кожного малолітражного автомобіля на ринку Великої Британії, і визначила найкращі моделі в у цьому сегменті.

Топ-10 найкращих малолітражних автомобілів 2025 року:

Renault Clio (1,0 TCe 90 Techno 5dr).

Renault 5 (110 кВт Techno Comfort Range 52 кВтч 5dr Auto). Honda Jazz (1,5 i-MMD Hybrid Elegance 5dr eCVT).

Hyundai Inster (Long Range). Volkswagen Polo (1,0 TSI Life 5dr). Skoda Fabia (1,0 SE Edition). Mini Cooper Electric (1,5 C Classic 3dr Auto).

Seat Ibiza (1,0 TSI 95 SE Technology 5dr). Hyundai i20 (1,0T GDi Premium 5dr). Peugeot 208.

Крім того, фахівці назвали малолітражний автомобіль, який, на їх думку, не варто купувати. Це — китайський електромобіль GWM Ora 03 (Funky Cat). Він відстає від конкурентів за багатьма параметрами. Автомобіль поганий в управлінні, має крихітний багажник, його інформаційно-розважальна система не на належному рівні.

Раніше експерти визначили найкращі гібридні автомобілі 2025 року, однак коштують вони зовсім недешево — ціни стартують від 40 тисяч доларів. Вдалим вибором стане MG HS 1.5T Plug-in Hybrid. Автомобіль має вражаючий офіційний запас ходу на електротязі та шикарний інтер’єр, але в плані надійності у нього погана репутація.