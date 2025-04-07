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Найкращі малолітражні автомобілі 2025: які моделі увійшли в топ-10
В даний час у продожу домінують позашляховики, однак багато покупців віддають перевагу малолітражним автомобілям, а це означає, що конкуренція в цьому секторі одна з найжорсткіших. Експерти визначили топ-10 нових малолітражних автомобілів, які будуть комфортними не тільки на дорогах міст, а й під час тривалих поїздок автомагістралями.
Про це повідомляє Whatcar.
Команда експертів-випробувачів витратила багато часу на тестування кожного малолітражного автомобіля на ринку Великої Британії, і визначила найкращі моделі в у цьому сегменті.
Топ-10 найкращих малолітражних автомобілів 2025 року:
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Renault Clio (1,0 TCe 90 Techno 5dr).
- Renault 5 (110 кВт Techno Comfort Range 52 кВтч 5dr Auto).
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Honda Jazz (1,5 i-MMD Hybrid Elegance 5dr eCVT).
- Hyundai Inster (Long Range).
- Volkswagen Polo (1,0 TSI Life 5dr).
- Skoda Fabia (1,0 SE Edition).
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Mini Cooper Electric (1,5 C Classic 3dr Auto).
- Seat Ibiza (1,0 TSI 95 SE Technology 5dr).
- Hyundai i20 (1,0T GDi Premium 5dr).
- Peugeot 208.
Крім того, фахівці назвали малолітражний автомобіль, який, на їх думку, не варто купувати. Це — китайський електромобіль GWM Ora 03 (Funky Cat). Він відстає від конкурентів за багатьма параметрами. Автомобіль поганий в управлінні, має крихітний багажник, його інформаційно-розважальна система не на належному рівні.
Раніше експерти визначили найкращі гібридні автомобілі 2025 року, однак коштують вони зовсім недешево — ціни стартують від 40 тисяч доларів. Вдалим вибором стане MG HS 1.5T Plug-in Hybrid. Автомобіль має вражаючий офіційний запас ходу на електротязі та шикарний інтер’єр, але в плані надійності у нього погана репутація.