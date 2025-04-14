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Експерти назвали найнадійніші позашляховики віком до 11 років: яка модель очолила топ-10

автомобіль Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC, дорога
Mercedes очолив рейтинг найнадійніших позашляховиків. / Вікіпедія

Великі позашляховики – робочі конячки сучасного авторинку. Вони просторі, розкішно обставлені та надзвичайно зручні, а найкращі з них – надійні супутники, які вас не підведуть. Експерти склали рейтинг найнадійніших великих позашляховиків віком до 11 років та підрахували скільки в середньому коштує їх ремонт.

Про це пише Whatcar.

Є багато хороших моделей на вибір, і великі позашляховики незмінно показують хороші результати в огляді надійності. Торік середній бал для великих позашляховиків становив 92,9%, а цього року він знизився лише трохи до 92,2%. За даними фахівців, найбільш надійним став автомобіль Mercedes GLC — його рейтинг надійності складає 97,9%. Власники цієї машини стикаються з невеликою кількістю несправностей. Найпоширенішими є 12-вольтова батарея, кузов та електрика, не пов'язана з двигуном, включаючи супутникову навігацію та інформаційно-розважальну систему.

Топ-10 надійних позашляховиків:

  1. Mercedes GLC (2015-2025) — рейтинг надійності 97,9%;
  2. Volvo XC60 бензин/PHEV (2017-2025) —96,5%; 
  3. Hyundai Tucson (2021-2025) — 95,5%;
  4. Porsche Macan (2014-2025) — 95,5%;
  5. AudiQ5 бензин/PHEV (2018-2025) —95,1%;
  6. BMWX3 бензин (2018-2024) — 94,3%;
  7. JaguarF-Pace (2016-2025) — 94,2%;
  8. HyundaiTucson (2015-2020) — 93,2%;
  9. VolvoXC60 дизель (2017-2025) — 92,6%;
  10. BMW X3 дизель (2018-2024) — 92,4%.

Загалом середня вартість ремонту вищезазначених моделей не перевищує 1970 доларів, крім того страховка або виробник покриває значну частину цих витрат. Наприклад, власники дизельних BMW X3 в середньому витрачають від $656 до $1313, Volvo XC60 — до $394, Hyundai Tucson — від $132 до $ 985, а Porsche Macan і Jaguar до $1970.

Великі позашляховики є четвертим за надійністю типом автомобілів після малолітражних автомобілів, невеликих позашляховиків та сімейних позашляховиків.

Раніше експерти визначили топ-10 нових малолітражних автомобілів, які будуть комфортними не тільки на дорогах міст, а й під час тривалих поїздок автомагістралями.

Автор:
Тетяна Ковальчук