В Украине за месяц списали более 2 тысяч машин: какие авто чаще всего снимают с учета

Из-за износа, повреждения или старости автомобиль может оказаться непригодным к эксплуатации, и тогда его нужно снять с учета. Эта процедура, известная как выбраковка, бесплатна и осуществляется в сервисных центрах МВД. В августе 2025 года было списано 1666 легковых автомобилей. Кроме них, с учета сняли 405 грузовиков и 73 автобуса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков Института исследований авторынка.

Аналитики определили топ-10 моделей транспортных средств, официально снимавшихся с учета в связи с выбраковкой.

Из самых популярных списывающих авто — почти все классическое семейство ВАЗ, а также "девятка" и 99-я модель. Им составляют компанию и украинские автомобили: "Таврия", "Славута" и Daewoo Lanos.

Выбраковка происходит из-за старости автомобилей, что подтверждает средний возраст тех транспортных средств, которые прошли эту операцию в прошлом месяце — 28 лет для легковых и грузовых, и 26 лет для автобусов.

Среди всех авто, с которых номерные знаки в указанном периоде были сняты навсегда, дольше всего продержался седан ГАЗ-21 Волга - он был выпущен в 1957 году.

Напомним, что продажи подержанных подержанных авто в первом квартале составили 213 тысяч, что на 17,5% ниже показателя первого квартала 2024 года.