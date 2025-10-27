Газ на авто: скільки українців встановили ГБО у вересні

Від весни ринок встановлення газобалонного обладнання (ГБО) в Україні зберігає стабільні, хоч і невисокі темпи. Щомісячно проводиться від 1000 до 1200 інсталяцій. Основним драйвером попиту залишається цінова різниця між газом та бензином.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

Упродовж року вартість зрідженого газу знизилася з 37 грн/л до 34 грн/л, тоді як ціни на бензин продовжували зростати — з 56 грн/л до 58,6 грн/л.

Втім, ринок стримують кілька чинників: скорочення кількості автомобілів з двигунами, придатними для встановлення ГБО (атмосферні мотори без прямого впорскування), додаткові витрати на сертифікацію після переобладнання, а також зростаюча доступність електромобілів.

Рейтинги брендів і моделей, які у вересні найчастіше переобладнували для роботи на газі, демонструють чітку тенденцію: водії орієнтуються на практичні кросовери та сімейні авто. У топі марок переважають Toyota, Skoda, Hyundai, Volkswagen, Nissan та Ford — машини з перевіреними атмосферними двигунами, особливо популярні на вторинному ринку.

Особливе місце займають імпортовані зі США автомобілі. Jeep, Ford, а також моделі на кшталт Nissan Rogue, Jeep Cherokee, Mitsubishi Outlander, Toyota Camry та Dodge Journey активно переводять на газ, адже їхні великі атмосферні мотори забезпечують максимальний економічний ефект від ГБО.

Поруч із ними стабільні позиції мають Skoda Octavia, Hyundai Tucson та Toyota RAV4 — моделі, відомі своєю надійністю та ліквідністю. Частина з них також має атмосферні версії, часто імпортовані зі США.

Класичні "робочі конячки" на кшталт Daewoo Lanos поки що присутні у рейтингах, але їхня частка поступово зменшується: власники інвестують у продовження ресурсу старших авто, проте ринок рухається в бік більших машин із кращим потенціалом економії.

Аналітики додають, що встановлення ГБО в Україні найбільше стимулюють великі та сімейні автомобілі, особливо привезені з Північної Америки, де переведення на газ дозволяє суттєво знизити витрати на паливо.

Додамо, у серпні 2025 року газобалонне обладнання (ГБО) встановили на 1161 легковий автомобіль, що на 9,6% менше, ніж у липні, та на 47,2% менше, ніж у серпні минулого року. Головною причиною встановлення ГБО залишається економія на паливі.