Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон продлил ослабление санкций против российской нефти, потому что об этом попросили более десяти беднейших стран.

Как пишет Delo.ua, об этом он заявил во время слушаний в Сенате.

Стабилизировать мировые цены

По словам Бессента, такое решение было принято на фоне роста мировых цен на энергоносители и после запросов от стран, наиболее пострадавших от блокирования Ормузского пролива.

"Ко мне обратились представители более 10 самых уязвимых и бедных стран с точки зрения энергетики, и они попросили нас продлить решение о снятии санкций, и это всего на 30 дней", - подчеркнул министр финансов США.

Бессент также признал, что РФ действительно получила дополнительные доходы, отметив, что без этого шага цены на нефть могли бы резко возрасти.

"Без этого решения цены на нефть могли бы достичь 150 долларов за баррель вместо примерно 100", – подчеркнул он.

По его словам, на рынок удалось дополнительно вывести более 250 млн. баррелей нефти, что позволило избежать резкого роста цен.

Бессент также аргументировал, что даже при продаже российской нефти со скидкой, более низкие глобальные цены уменьшают общие доходы экспортеров. По такой логике стабилизация рынка более выгодна для потребителей, в частности в США и странах Азии.

В то же время, часть американских законодателей выразила критику такого подхода, ведь ослабление санкций способствует финансированию военных действий России против Украины.

Украина призывает Трампа возобновить санкции против российской нефти

Украина призвала администрацию Дональда Трампа возобновить санкции против российской нефти и нефтепродуктов и не разрешать Москве извлекать выгоду из конфликта на Ближнем Востоке.

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне ослабления американских санкций против российской нефти заявил, что полученные доходы от ее продаж "прямо конвертируются" в новые удары по Украине.

"Каждый доллар за нефть из России – это деньги на войну. Более 110 танкеров теневого флота Москвы сейчас находятся в море. На их борту – более 12 млн тонн российской нефти, которую благодаря ослаблениям санкций снова можно продавать без последствий. Это 10 млрд долл. – ресурс, который прямо конвертируется в новые удары по Украине.

Напомним, США продолжили исключение из санкций в отношении российской нефти и нефтепродуктов, разрешив продажу и доставку грузов, уже загруженных на суда по состоянию на 17 апреля 2026 года.

Хотя министр финансов США Скотт Бессент заверил, что режим Владимира Путина не получит значительной прибыли от этого временного ослабления, Россия ежедневно зарабатывает до 150 миллионов долларов дополнительных доходов в бюджет от продажи нефти, что делает ее самым большим победителем от конфликта на Ближнем Востоке.