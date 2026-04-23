Карта боевых действий в Украине на 23 апреля 2026 года

Продолжается 1520-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 23 апреля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ за прошедшие сутки произошло 159 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 73 авиационных ударов сбросил 234 управляемых авиабомба, привлек 9096 дронов-камикадзе и осуществил 3231 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 52 – с реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Чернецкое, Свободная Слобода Сумской области; Ивановка, Копани, Лесное Днепропетровской области; Андреевка-Клевцово Донецкой области; Верхняя Терса, Любицкое, Широкое, Гуляйполе, Староукраинка, Тимошевка, Цветково, Долинка, Камышеваха, Новорозовка, Ясная Поляна, Юрковка, Орехов Запорожской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения живой силы и техники противника, три пункта управления и одну вражескую пушку.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес четыре авиационных удара, применив 12 управляемых бомб, произвел 121 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, пять из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг четырежды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Лиман и в направлении населенных пунктов Бочково и Охримовка.

На Купянском направлении агрессор семь раз атаковал в районах населенных пунктов Петропавловка и Кившаровка.

На Лиманском направлении противник пять раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Новосергеевка, Дробышево и Диброва.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили две попытки оккупантов продвинуться вперед в районе Ямполя.

На Краматорском направлении захватчики два раза атаковали в районе Никифоровки.

На Константиновском направлении враг совершил 20 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Александро-Шультино, Иванополья, Ильиновки и в сторону Новодмитровки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Софиевка, Новопавловка, Торецкое, Родинское, Филиал, Шевченко, Мирноград, Гришино, Муравко, Котлино, Удачное и в сторону Кучерового Яра.

На Александровском направлении, по уточненной информации, противник атаковал восемь раз в районах населенных пунктов Январь, Терново, Александроград, Вороне и Калиновское.

На Гуляйпольском направлении произошло 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Доброполье, Горькое, Железнодорожное, Зеленое, Староукраинка и Цветково.

На Ореховском направлении противник наступал в направлении населенного пункта Новоандреевка.

На Приднепровском направлении враг проводил четыре штурмовых действия в сторону Антоновского моста, вблизи островов Белогрудый и Круглик.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

