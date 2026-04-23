Карта боевых действий в Украине на 23 апреля 2026 года
Продолжается 1520-й день полномасштабной войны в Украине.
Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ за прошедшие сутки произошло 159 боевых столкновений.
Вчера противник нанес 73 авиационных ударов сбросил 234 управляемых авиабомба, привлек 9096 дронов-камикадзе и осуществил 3231 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 52 – с реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Чернецкое, Свободная Слобода Сумской области; Ивановка, Копани, Лесное Днепропетровской области; Андреевка-Клевцово Донецкой области; Верхняя Терса, Любицкое, Широкое, Гуляйполе, Староукраинка, Тимошевка, Цветково, Долинка, Камышеваха, Новорозовка, Ясная Поляна, Юрковка, Орехов Запорожской области.
Последние новости с фронта сегодня
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения живой силы и техники противника, три пункта управления и одну вражескую пушку.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес четыре авиационных удара, применив 12 управляемых бомб, произвел 121 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, пять из которых – с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг четырежды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Лиман и в направлении населенных пунктов Бочково и Охримовка.
На Купянском направлении агрессор семь раз атаковал в районах населенных пунктов Петропавловка и Кившаровка.
На Лиманском направлении противник пять раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Новосергеевка, Дробышево и Диброва.
На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили две попытки оккупантов продвинуться вперед в районе Ямполя.
На Краматорском направлении захватчики два раза атаковали в районе Никифоровки.
На Константиновском направлении враг совершил 20 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Александро-Шультино, Иванополья, Ильиновки и в сторону Новодмитровки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Софиевка, Новопавловка, Торецкое, Родинское, Филиал, Шевченко, Мирноград, Гришино, Муравко, Котлино, Удачное и в сторону Кучерового Яра.
На Александровском направлении, по уточненной информации, противник атаковал восемь раз в районах населенных пунктов Январь, Терново, Александроград, Вороне и Калиновское.
На Гуляйпольском направлении произошло 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Доброполье, Горькое, Железнодорожное, Зеленое, Староукраинка и Цветково.
На Ореховском направлении противник наступал в направлении населенного пункта Новоандреевка.
На Приднепровском направлении враг проводил четыре штурмовых действия в сторону Антоновского моста, вблизи островов Белогрудый и Круглик.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
