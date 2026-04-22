Потери врага по состоянию на 22 апреля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1140 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1519 сутки полномасштабной войны составляют 1 321 450 человек.

Потери России в войне на 22 апреля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 22 апреля потеряла:

личного состава – близко 1 321 450 (+1 140) человек

человек танков – 11 885 (+1) ед.

ед. боевых бронированных машин – 24 436 (+7) ед.

ед. артиллерийских систем – 40 516 (+38) ед.

ед. РСЗО – 1 749 (+0) ед.

средства ПВО – 1350 (+0) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 350 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 251 489 (+1 026) ед.

ед. крылатые ракеты – 4 549 (+0) ед.

корабли/катера – 33 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 90 925 (+162) ед.

ед. специальная техника – 4132 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 22 апреля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 189 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

