Карта боевых действий в Украине на 22 апреля 2026 года

Продолжается 1519-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 22 апреля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ за прошедшие сутки произошло 231 боевое столкновение.

Вчера противник нанес 78 авиационных ударов, сбросив 287 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 7067 дронов-камикадзе и осуществил 2810 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 65 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов в Сумской области – Ястребщина, Павловка; в Днепропетровской области – Маломихайловка, Коломыйцы, Гавриловка, Новоалександровка; в Запорожье от авиаударов пострадали Воздвижовка, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Долинка, Пологи, Копани, Святопетровка, Лесное, Новоселовка, Волшебное, Юрковка и Орехов.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения живой силы и пункт управления БПЛА противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес четырех авиационных ударов с применением девяти КАБ, совершил 94 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал позиции наших подразделений в районе Прилепки и в сторону Бочкового, Охримовки и Старицы.

На Купянском направлении враг пять раз атаковал в районе Новоосинового и в сторону Куриловки, Петропавловки, Глушковки.

На Лиманском направлении противник 10 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, Лиман, Диброва, Новосергеевка и Заречное.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили две попытки оккупантов продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки и Резниковки.

На Краматорском направлении, по уточненной информации, оккупанты семь раз атаковали в районах Никифоровки, Голубовки, Бондарного, Майского, Васютинского, Удачного и Маркового.

На Константиновском направлении враг совершил 29 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Яблоновка, Иванополье и в сторону Константиновки, Ильиновки, Софиевки, Новопавловки, Кучерового Яра и Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 штурмовое действие агрессора в сторону населенных пунктов Белицкое, Никоновка, Родинское, Шевченко, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Муравка, Молодецкое, Новоподгородное, Новопавловка, Васильевка и Гришино.

На Александровском направлении противник атаковал 15 раз в районах населенных пунктов Александроград, Январское, Согласие, Андреевка-Клевцово и в сторону Калиновского

На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак оккупантов в районах Железнодорожного, Святопетровки, Горького, Гуляйпольского, Староукраинки и Зеленого.

На Ореховском направлении наши защитники остановили шесть попыток противника продвинуться вперед в Щербаков, Плавнев, Степногорска и Проморска.

На Приднепровском направлении противник совершил четыре штурмовых действия в сторону Антоновского моста, о. Белогрудый, о. Круглик.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.