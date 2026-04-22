Курс валют на 22 апреля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на 1 копейку, в то же время евро подорожало на 3 копейки, установив новый исторический максимум.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 22.04.2026 (среда).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,11 грн (+1 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,91 грн (+3 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,27 грн (+1 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,75/43,90
|Евро
|51,50/52,10
|Злотый
|12,02/12,30
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 22 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,60/44,50
|51,70/52,70
|Ощадбанк
|43,60/ 44,55
|51,60/52,80
|12,30/12,90
|ПУМБ
|43,60/ 44,55
|51,60/52,80
|12,30/12,90
|Укргазбанк
|43,60/ 44,55
|51,60/52,80
|12,30/12,90
|Райффайзен
|43,65/ 44,52
|51,74/52,52
Отметим, валютный рынок Украины в апреле будет демонстрировать относительную стабильность, несмотря на давление со стороны цен на топливо. По прогнозам банкиров, ситуативные колебания на наличном рынке будут сдержанны, а курс покупки доллара может временно снизиться из-за роста предложения от населения.