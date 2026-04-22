Курс валют на 22 апреля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на 1 копейку, в то же время евро подорожало на 3 копейки, установив новый исторический максимум.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 22.04.2026 (среда).

Курс доллара

1 доллар США – 44,11 грн (+1 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,91 грн (+3 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,27 грн (+1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,75/43,90 Евро 51,50/52,10 Злотый 12,02/12,30

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 22 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,60/44,50 51,70/52,70 Ощадбанк 43,60/ 44,55 51,60/52,80 12,30/12,90 ПУМБ 43,60/ 44,55 51,60/52,80 12,30/12,90 Укргазбанк 43,60/ 44,55 51,60/52,80 12,30/12,90 Райффайзен 43,65/ 44,52 51,74/52,52

Отметим, валютный рынок Украины в апреле будет демонстрировать относительную стабильность, несмотря на давление со стороны цен на топливо. По прогнозам банкиров, ситуативные колебания на наличном рынке будут сдержанны, а курс покупки доллара может временно снизиться из-за роста предложения от населения.