Польская компания ввезла в Россию более 100 элитных авто на 49 млн злотых: как обходили санкции

В Польше разоблачена незаконная схема поставки дорогих автомобилей в Россию, несмотря на действие санкций Европейского Союза. В общей сложности вывезли более 100 машин на сумму более 49 млн злотых (примерно 600 млн грн).

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил польский сайт RMF24.

Как работала схема

По данным Национальной налоговой администрации, белорусы зарегистрировали в Польше компанию, по которой в 2022-2023 годах закупали элитные автомобили в Западной Европе.

Дали авто вывозили в Россию через Польшу, Литву и Беларусь, хотя в документах указывали другие пункты назначения. В общей сложности вывезли более 100 машин на сумму более 49 млн злотых.

Компанию оштрафовали на 20 млн злотых – это максимальное наказание. В налоговой отмечают, что это одно из самых больших таких дел в Польше.

Напомним, что Россия продолжает получать автомобили западных брендов через Китай, несмотря на санкции и официальные заявления производителей о прекращении поставок.

Как мировые бренды вышли из российского рынка

После начала войны в Украине мировые автопроизводители массово уходили с российского рынка. Покинули Россию Renault и Nissan, также в стране закрылся завод Toyota. Автопроизводители продавали свои активы местным компаниям за символические суммы, сохранив возможность выкупить их несколько лет.

В декабре сообщалось, что южнокорейский автопроизводитель Hyundai не может выкупить назад свой бывший завод в Санкт-Петербурге, продавшийся после начала войны за 10 тысяч рублей (примерно $100).

Hyundai стала не единственной компанией, потерявшей свои заводы и производства в России.

Японский Mazda Motor также потеряла такое право. Она не выкупила 50% своего российского завода у бывшего партнера Sollers.

Renault, Ford, Nissan и Mercedes-Benz имеют опционы на обратный выкуп, срок действия которых истекает в период с 2027 по 2029 год. Toyota и Volkswagen продали свои активы без права обратного выкупа.