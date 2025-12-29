Запланована подія 2

Hyundai не может выкупить свой завод в России, который продали после начала войны

Hyundai
Hyundai потерял возможность выкупить свой завод у РФ, который продали за 10 тысяч рублей / Depositphotos

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai не может выкупить обратно свой бывший завод в Санкт-Петербурге, который продал после начала войны за 10 тысяч рублей (примерно 1000$).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Ситуация не позволяет нам выкупить акции", – сказал собеседник агентства.

По его словам, это связано с войной России против Украины и действующими из-за этого санкциями.

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге был открыт в 2010 году. Он приостановил работу в марте 2022 года через несколько недель после начала полномасштабной войны в Украине.

В декабре 2023 года компания Hyundai объявила, что продаст завод российской компании AGR Automotive Group за «символическую сумму» в 10 тысяч рублей.

Как пишет Reuters, соглашение предусматривало опцион на обратный выкуп на два года. Он проходит в январе 2026 года. Остается непонятным, удастся ли южнокорейской компании договориться о продлении опциона или приведет к окончательной потере права на выкуп завода.

Hyundai стала не единственной компанией, продавшей свои заводы и производства российским компаниям за символические суммы с условием об опционе на обратный выкуп в установленные сроки.

Японская Mazda Motor потеряла такое право. Она не выкупила 50% своего российского завода у бывшего партнера Sollers.

После начала войны в Украине мировые автопроизводители массово уходили с российского рынка. Покинули Россию Renault и Nissan, также в стране закрылся завод Toyota. Автопроизводители продавали свои активы местным компаниям за символические суммы, сохранив возможность выкупить их несколько лет.

Renault, Ford, Nissan и Mercedes-Benz имеют опционы на обратный выкуп, срок действия которых истекает в период с 2027 по 2029 год. Toyota и Volkswagen продали свои активы без права обратного выкупа.

Автор:
Светлана Манько