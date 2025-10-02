Россия разрабатывает план конфискации иностранных активов: Путин подписал указ

В Кремле резко отреагировали на инициативу европейских лидеров предоставить Украине кредит на $165 млрд, используя доходы или гарантии от замороженных российских активов, и планируют национализировать и продать принадлежащие иностранным компаниям в РФ активы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

По словам собеседника агентства, близкого к правительству, Россия может национализировать и быстро распродать иностранные активы в рамках нового механизма приватизации в ответ на любые шаги Европы по изъятию российских активов за границей.

Так, российский диктатор Владимир Путин 30 сентября подписал указ, позволяющий проводить ускоренную продажу госактивов в особом порядке. По словам человека, знакомого с ситуацией, указ призван ускорить продажу разных компаний, как российских, так и иностранных.

Если Евросоюз станет арестовывать российские активы, Москва может ответить на симметричные меры, добавил собеседник Bloomberg.

Сотни западных компаний, работающих в разных секторах – от банковского дела до производства потребительских товаров по-прежнему работают в России, в том числе UniCredit SpA, Raiffeisen Bank International, PepsiCo Inc и Mondelez International Inc.

Пока Россия воздерживалась от национализации активов международных корпораций, отмечает Bloomberg. Она взяла некоторые компании под временное управление, прежде чем организовать их продажу лучшим покупателям с существенными скидками.

Уже сейчас Россия переводит доходы от западных компаний на специальные счета, из которых вывод средств возможен только с разрешения правительства.

Репарационное использование российских активов

Европейская комиссия, со своей стороны, продвигает идею так называемого "репарационного займа", которая не предполагает полного изъятия российских активов и будет возвращена только в случае, если Россия компенсирует нанесенный Украине ущерб.

Общая стоимость замороженных активов российского центробанка в мире составляет, по разным подсчетам, от 260 до 350 миллиардов евро.

13 июня 2024 года на полях саммита G7 лидеры стран Большой семерки достигли договоренности о выделении 50 млрд долларов для Украины путем использования замороженных российских активов в рамках новой инициативы — экстраординарного ускорения доходов (ERA).

Денежные средства будут обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных суверенных российских активов, находящихся в Европейском Союзе и других юрисдикциях.

Соединенные Штаты Америки выделят Украине $20 млрд в пределах кредита G7. $10 млрд дает Япония, Канада и Великобритания выделяют по $3 млрд. Макрофинансовая помощь от ЕС будет составлять до 35 млрд евро.