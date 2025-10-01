Raiffeisen Bank не смог продать свою долю в России: Кремль выступил против соглашения

Raiffeisen Bank International (RBI) потерпел неудачу в очередной попытке продать долю в своем российском бизнесе. Купить банк хотел неназванный российский инвестор, но в Кремле выступили против соглашения, поскольку Россия стремится сохранить ключевой финансовый мост для обработки платежей из Европы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что российский Райффайзенбанк является самым крупным кредитором в стране, на которого не распространяются санкции. Он критически важен для торговых платежей с Россией, включая экспорт газа в Европу.

Российские власти боятся, что после продажи на Райффайзенбанк наложат санкции, а они хотят сохранить его как "шлюз" для денежных переводов.

В Raiffeisen Bank International утверждают, что продолжают переговоры о продаже, но не называют никаких сроков. Генеральный директор финучреждения Иоганн Штробль даже посещал Россию, чтобы договориться о продаже банка.

Но конкретного плана выхода с российского рынка у банка пока нет.

Raiffeisen Bank выходит из России

Raiffeisen Bank International заявил, что будет заниматься возможной продажей или обособлением своего российского бизнеса конце марта 2023 года. Это произошло после давления со стороны австрийских инвесторов и Европейского центробанка.

Ранее Reuters писал, что RBI отказался от идеи продать российское подразделение , не сумев найти покупателя. Поэтому группа планировала отделить его и передать акционерам . Однако потом стало известно, что эти планы отложили .

В сентябре 2024 года Raiffeisen Bank объявил о подписании соглашения с инвестором из Объединенных Арабских Эмиратов. по продаже своей белорусской дочерней компании "Приорбанк".

Также сообщалось, что арбитражный суд Калининградской области РФ заблокировал акции российского Raiffeisenbank по иску Rasperia Trading Limited, что усложнило выход австрийской группы Raiffeisen Bank International из России.