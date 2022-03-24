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Транспорт
Дата публикации

Renault Group остановила свой автомобильный завод в Москве

Renault Group остановила свой автомобильный завод в Москве
Фото: Facebook/Renault Group

Транснациональная группа автомобильных компаний Renault Group в связи с введением санкций против Российской Федерации из-за полномасштабного вторжения в Украину остановила свое производство в Москве. 

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Как сообщается в заявлении компании, Renault Group также оценит будущие варианты управления своей долей в крупнейшем российском производителе авто "АвтоВАЗ". 

"На сегодняшний день деятельность Renault Group на заводе в Москве прекращена. Что касается своей доли в "АвтоВАЗе", Renault Group оценивает доступные варианты, учитывая текущую ситуацию, ответственно относясь к своим 45 тысячам сотрудников в России", – говорится в заявлении. 

В Renault Group заявили, что уже принимают меры для соблюдения международных санкций в отношении России. 

Кроме этого, аналитики Renault Group пересмотрели финансовый прогноз на 2022 год и уменьшили оценку операционной маржи до 3% с более 4%, как ожидалось ранее.  

Компания также ухудшила прогноз свободного денежного потока от автомобильной деятельности до положительного по сравнению с более чем 1 млрд евро ранее. 

Стоит отметить, что 15 марта автомобильная компания Renault возобновила производство на своем заводе в Москве, которое остановилось в конце февраля из-за проблем с логистикой.  

На московском предприятии Renault собирает для России кроссоверы Duster, Arkana и Kaptur, а также внедорожник Nissan Terrano. 

Renault также принадлежит 68% в группе "АвтоВАЗ" – крупнейшего производителя легковых автомобилей в России, выпускающего автомобили Lada и Renault на своих заводах в Тольятти и Ижевске. 

"АвтоВАЗ" производит автомобили под собственной торговой маркой Lada, а также автомобили марки Nissan, Renault и Datsun. Кроме того, снабжает других производителей машинокомплектами для выпуска автомобилей марки Lada и их модификаций. 

Ранее сообщалось, что автомобильные корпорации BMW и Volkswagen приостанавливают работу заводов на территории Европы.  Приостановка производства связана с нехваткой компонентов, которые ранее поставлялись из Украины.

Напомним, 14 марта постоянные представители стран-членов Европейского Союза (COREPER) поддержали четвертый пакет санкций против России в связи с войной в Украине.

Европейский Союз также исключил семь российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT, которая лежит в основе глобальных транзакций.

В свою очередь США запретили импорт нефти и газа из России, а также наложили запрет на ввоз из России алкоголя, бриллиантов и морепродуктов.

Кроме этого, группа американских сенаторов разработала законопроект, который предусматривает запрет Российской Федерации использовать золотые запасы для смягчения последствий международных санкций. 

Под санкции попали новые юридические и физические лица, также ограничения коснутся нескольких секторов экономики России.

Ранее Европейский Союз решил внести в санкционный список 160 россиян в связи с вторжением РФ в Украину. В список вошли, в частности, олигархи, члены Совета Федерации России, а также банковский сектор Беларуси.

Автор:
Дмитрий Нарожный