Европейские компании, пострадавшие от санкций против России, могут получить до 400 000 евро

Компании Европейского Союза, которые пострадали от введения санкций против России, могут получить помощь от государства в размере до 400 тысяч евро.

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Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на соответствующий документ Европейской комиссии.

В частности, компании, которые занимаются сельским хозяйством и рыболовством, могут получить до 35 тысяч евро в виде прямых грантов, налоговых и платежных льгот и гарантий.

Эти деньги должны помочь тысячам компаний, которые столкнулись с перебоями в цепочках поставок из-за санкций. Кроме того, компании, пострадавшие от высоких цен на газ и электроэнергию, могут получить помощь, не превышающую 30% от затрат (максимум 2 млн евро)

Если компания прямо или косвенно из-за санкций потеряла часть дохода, она может запросить государственную гарантию по своим кредитам на сумму до 15% от 50% затрат на электроэнергию в течение года.

Компании, испытывающие проблемы с ликвидностью, также могут подать заявку на получение субсидированных кредитов.

Отметим, что, вводя санкции, в ЕС, а также в США заявляли, что они понимают масштабы ущерба ограничений для своей экономики. Однако сознательно идут на этот шаг, чтобы прекратить войну в Украине.

Более того, руководство государств Европейского Союза планирует рассмотреть вопрос о применении нефтяного эмбарго на Российскую Федерацию из-за ее войны против Украины. Ранее от российской нефти уже отказались Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Канада. Позднее к ним присоединилась и Австралия.