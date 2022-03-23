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Бизнес
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Европейские компании, пострадавшие от санкций против России, могут получить до 400 000 евро

Европейские компании, пострадавшие от санкций против России, могут получить до 400 000 евро

Компании Европейского Союза, которые пострадали от введения санкций против России, могут получить помощь от государства в размере до 400 тысяч евро.

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Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на соответствующий документ Европейской комиссии.

В частности, компании, которые занимаются сельским хозяйством и рыболовством, могут получить до 35 тысяч евро в виде прямых грантов, налоговых и платежных льгот и гарантий.

Эти деньги должны помочь тысячам компаний, которые столкнулись с перебоями в цепочках поставок из-за санкций. Кроме того, компании, пострадавшие от высоких цен на газ и электроэнергию, могут получить помощь, не превышающую 30% от затрат (максимум 2 млн евро)

Если компания прямо или косвенно из-за санкций потеряла часть дохода, она может запросить государственную гарантию по своим кредитам на сумму до 15% от 50% затрат на электроэнергию в течение года.

Компании, испытывающие проблемы с ликвидностью, также могут подать заявку на получение субсидированных кредитов.

Отметим, что, вводя санкции, в ЕС, а также в США заявляли, что они понимают масштабы ущерба ограничений для своей экономики. Однако сознательно идут на этот шаг, чтобы прекратить войну в Украине. 

Более того, руководство государств Европейского Союза планирует рассмотреть вопрос о применении нефтяного эмбарго на Российскую Федерацию из-за ее войны против Украины. Ранее от российской нефти уже отказались Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Канада. Позднее к ним присоединилась и Австралия.

Автор:
Вита Молодан