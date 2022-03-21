ЕС планирует наложить эмбарго на российскую нефть

Руководство государств Европейского Союза планирует рассмотреть вопрос о применении нефтяного эмбарго на Российскую Федерацию из-за ее войны против Украины.

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Как сообщает Reuters, правительства ЕС начнут обсуждать этот вопрос c министрами иностранных дел уже в понедельник, 21 марта.

По информации агентства, страны Балтии, в частности Литва, настаивают на введении эмбарго в качестве следующего логического шага.

В свою очередь Германия пока воздерживается от слишком быстрых действий из-за и без того высоких цен на энергоносители в Европе.

В Reuters отмечают, что Евросоюз 40% газа получает из РФ, а Германия является одной из самых зависимых экономик ЕС и крупнейшим импортером российской нефти в ЕС.

Ранее от российской нефти уже отказались Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Канада. Позднее к ним присоединилась и Австралия.

В то же время 27 стран Европейского Союза пока не приняли этого решения.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале вторжения российских войск в Украину.