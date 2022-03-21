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ЕС планирует наложить эмбарго на российскую нефть
Руководство государств Европейского Союза планирует рассмотреть вопрос о применении нефтяного эмбарго на Российскую Федерацию из-за ее войны против Украины.
Как сообщает Reuters, правительства ЕС начнут обсуждать этот вопрос c министрами иностранных дел уже в понедельник, 21 марта.
По информации агентства, страны Балтии, в частности Литва, настаивают на введении эмбарго в качестве следующего логического шага.
В свою очередь Германия пока воздерживается от слишком быстрых действий из-за и без того высоких цен на энергоносители в Европе.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В Reuters отмечают, что Евросоюз 40% газа получает из РФ, а Германия является одной из самых зависимых экономик ЕС и крупнейшим импортером российской нефти в ЕС.
Ранее от российской нефти уже отказались Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Канада. Позднее к ним присоединилась и Австралия.
В то же время 27 стран Европейского Союза пока не приняли этого решения.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале вторжения российских войск в Украину.
После этого США, ЕС, Великобритания, Южная Корея и Австралия ввели в отношении страны-агрессора России санкции беспрецедентной жесткости. Вместе с тем многие западные компании также заявили об уходе из России и отказе работать с российскими партнерами.