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Категорія
Енергетика
Дата публікації

ЄС планує накласти ембарго на російську нафту

ЄС планує накласти ембарго на російську нафту
Фото: Facebook/China Russia OIL GAS Energy

Керівництво держав Європейського Союзу планує розглянути питання щодо застосування нафтового ембарго на Російську Федерацію через її війну проти України.

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Як повідомляє Reuters, уряди ЄС почнуть обговорювати це питання з міністрами закордонних справ уже у понеділок, 21 березня.  

За інформацією агентства, країни Балтії, зокрема Литва, наполягають на введенні ембарго як наступний логічний крок.  

У свою чергу Німеччина поки що утримується від надто швидких дій через і без того високі ціни на енергоносії в Європі.  

У Reuters зазначають, що Євросоюз 40% газу отримує з РФ, а Німеччина є однією з найзалежніших економік ЄС та найбільшим імпортером російської нафти до ЄС.  

Раніше від російської нафти вже відмовилися Сполучені Штати Америки, Великобританія та Канада. Пізніше до них приєдналася Австралія.

Водночас 27 країн Європейського Союзу поки що не ухвалили цього рішення.    

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про початок вторгнення російських військ до України.

Після цього США, ЄС, Великобританія, Південна Корея та Австралія запровадили щодо країни-агресора Росії санкції безпрецедентної жорсткості. Водночас багато західних компаній також заявили про звільнення з Росії та відмову працювати з російськими партнерами.

Автор:
Дмитро Нарожний