ЄС планує накласти ембарго на російську нафту

Керівництво держав Європейського Союзу планує розглянути питання щодо застосування нафтового ембарго на Російську Федерацію через її війну проти України.

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Як повідомляє Reuters, уряди ЄС почнуть обговорювати це питання з міністрами закордонних справ уже у понеділок, 21 березня.

За інформацією агентства, країни Балтії, зокрема Литва, наполягають на введенні ембарго як наступний логічний крок.

У свою чергу Німеччина поки що утримується від надто швидких дій через і без того високі ціни на енергоносії в Європі.

У Reuters зазначають, що Євросоюз 40% газу отримує з РФ, а Німеччина є однією з найзалежніших економік ЄС та найбільшим імпортером російської нафти до ЄС.

Раніше від російської нафти вже відмовилися Сполучені Штати Америки, Великобританія та Канада. Пізніше до них приєдналася Австралія.

Водночас 27 країн Європейського Союзу поки що не ухвалили цього рішення.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про початок вторгнення російських військ до України.