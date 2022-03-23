Європейські компанії, які постраждали від санкцій проти Росії, можуть отримати до 400 000 євро

Компанії Європейського Союзу, які постраждали від запровадження санкцій проти Росії, можуть отримати допомогу від держави у розмірі до 400 тисяч євро.

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Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на відповідний документ Європейської комісії.

Зокрема, компанії, які займаються сільським господарством та рибальством, можуть отримати до 35 тисяч євро у вигляді прямих грантів, податкових та платіжних пільг та гарантій.

Ці гроші мають допомогти тисячам компаній, які зіткнулися з перебоями у ланцюжках постачання через санкції. Крім того, компанії, які постраждали від високих цін на газ та електроенергію, можуть отримати допомогу, яка не перевищує 30% від витрат (максимум 2 млн євро).

Якщо компанія прямо або опосередковано через санкції втратила частину доходу, вона може запросити державну гарантію за своїми кредитами на суму до 15% від 50% витрат на електроенергію протягом року.

Компанії, які мають проблеми з ліквідністю, також можуть подати заявку на отримання субсидованих кредитів.

Зазначимо, що, запроваджуючи санкції, в ЄС, а також у США заявляли, що вони розуміють масштаби збитків обмежень для своєї економіки. Проте свідомо роблять цей крок, щоб припинити війну в Україні.

Більше того, керівництво держав Європейського Союзу планує розглянути питання щодо застосування нафтового ембарго на Російську Федерацію через її війну проти України. Раніше від російської нафти вже відмовилися Сполучені Штати Америки, Великобританія та Канада. Пізніше до них приєдналася Австралія.