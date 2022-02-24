Реакція миру на події в Україні: Байден ввів трильйонні санкції проти банків та космічної сфери

Президент США Джой Байден увів проти Росії новий пакет санкцій. Цього разу вони стосуються та продовжаться

Про це Байден заявив під час свого звернення до нації у четвер, 24 лютого.

«Путін – агресор. Путін вибрав цю війну. І тепер він та його країна нестимуть відповідальність за наслідки», — зазначив Байден, додавши — санкцій США, які включають експортний контроль, «приведуть до серйозних витрат для російської економіки як негайно, так і в майбутньому».

Байден наголосив, що США тижнями попереджали про можливу атаку з боку РФ і тепер США вводять "руйнівні санкції", проте не лише вони. Президент наголосив — ці санкції обмежать російські можливості розраховуватися у доларах, євро, фунтах та ієнах. Крім того, санкції обмежать експорт високотехнологічної продукції до РФ. Цей пункт зачепить і космічну галузь.

Якщо ж говорити про банківську сферу, то санкції стосуватимуться банку ВТБ. Загалом обсяг санкцій проти російських банків становить близько трильйона доларів.

«Ми цілитимемося в російську еліту. Вони мають прибуток, а вони мають ділити збитки. У вівторок зупинили потоки американських та європейських інвестицій, це близько $ 1,4 трильйона в активах », - додав Байден.

Зазначимо, що рішення про санкції було озвучено після засідання Ради національної безпеки США. У четвер вранці до Білого дому прибула низка вищих посадових осіб національної безпеки. Серед них – радник з національної безпеки Джейк Салліван, міністр фінансів Джанет Йеллен, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі, міністр оборони Ллойд Остін, директор ЦРУ Білл Бернс та віце-президент Камала Харріс.

"Сьогодні вранці я зустрівся зі своїми колегами з G7, щоб обговорити невиправданий напад президента Путіна на Україну, і ми домовилися рухатися вперед щодо нищівних пакетів санкцій та інших економічних заходів, щоб притягнути Росію до відповідальності. Ми з хоробрими людьми з України", — відзначив Байден у себе на Twitter.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про введення воєнного стану на всій території України. Він зазначив, що Росія здійснила удари по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам. У багатьох містах України було чутно вибухи.

"Ми вводимо військовий стан по всій території України. Хвилину тому я провів розмову з президентом Джо Байденом. США вже почали організовувати міжнародну підтримку. Сьогодні від кожного з вас потрібен спокій. По можливості залишайтеся вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки і оборони України. НА зв'язку з вами постійно буду я, РНБО, Кабінет міністрів. Незабаром я знову вийду на зв'язок", — зазначив президент.

Раніше президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок воєнної операції на Донбасі.

"Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета - захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму", - підкреслив Путін.

Він додав, що Росія не допустить появи в України ядерної зброї, хоча до планів РФ "не входить окупація українських територій".