Кулеба зустрівся в США з Байденом та Блінкеном

У Білому домі відбулася зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з президентом США Джозефом Байденом та державним секретарем Ентоні Блінкеном. Про це глава МЗС України повідомив у своєму Twitter.

Американський лідер зазвичай проводить офіційні зустрічі лише з главами інших держав — те, що він 22 лютого 2022 року зустрівся із главою українського міністерства закордонних справ, свідчить про значущість ситуації в нашій країні для Джозефа Байдена.

"У цей напружений момент американсько-українське стратегічне партнерство залишається непохитним", — зазначив Кулеба.

Зустріч прокоментували і в Білому домі: "Президент Джо Байден зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, щоб підтвердити прихильність Сполучених Штатів до суверенітету та територіальної цілісності України, а також повідомити йому оновлену інформацію про реакцію США на дії Росії".

У той же день Байден виступив із офіційною заявою щодо ситуації навколо України, на її кордонах, а також у зв'язку з визнанням Росією незалежності "Л/ДНР".

Він заявив, що рішення РФ визнати українські регіони незалежними державами, є кричущим випадком. Тому США вже зараз запроваджують жорсткі санкції проти Росії.

Великобританія у відповідь на визнання Росією псевдореспублік ухвалила рішення запровадити новий пакет санкцій проти п'яти основних банків Російської Федерації.

Європейський Союз запровадив санкції проти 351 депутата Державної Думи Росії, а також щодо 27 фізичних та юридичних осіб.