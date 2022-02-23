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Кулеба встретился в США с Байденом и Блинкеном
В Белом доме прошла встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с президентом США Джозефом Байденом и государственным секретарем Энтони Блинкеном. Об этом глава МИД Украины сообщил в своем Twitter.
Американский лидер обычно проводит официальные встречи только с главами других государств — то, что он 22 февраля 2022 года встретился с главой украинского Министерства иностранных дел, свидетельствует о значимости ситуации в нашей стране для Джозефа Байдена.
Встречу прокомментировали и в Белом доме: "Президент Джо Байден встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, чтобы подтвердить приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины, а также сообщить ему обновленную информацию о реакции США на действия России".
В тот же день Байден выступил с официальным заявлением по поводу ситуации вокруг Украины, на ее границах, а также в связи с признанием Россией независимости "Л/ДНР".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он заявил, что решение РФ признать украинские регионы независимыми государствами, является вопиющим случаем. Поэтому США уже сейчас вводят жесткие санкции против России.
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