Кулеба встретился в США с Байденом и Блинкеном

В Белом доме прошла встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с президентом США Джозефом Байденом и государственным секретарем Энтони Блинкеном. Об этом глава МИД Украины сообщил в своем Twitter.

Американский лидер обычно проводит официальные встречи только с главами других государств — то, что он 22 февраля 2022 года встретился с главой украинского Министерства иностранных дел, свидетельствует о значимости ситуации в нашей стране для Джозефа Байдена.

"В этот напряженный момент американо-украинское стратегическое партнерство остается непоколебимым", — отметил Кулеба.

Встречу прокомментировали и в Белом доме: "Президент Джо Байден встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, чтобы подтвердить приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины, а также сообщить ему обновленную информацию о реакции США на действия России".

В тот же день Байден выступил с официальным заявлением по поводу ситуации вокруг Украины, на ее границах, а также в связи с признанием Россией независимости "Л/ДНР".

Он заявил, что решение РФ признать украинские регионы независимыми государствами, является вопиющим случаем. Поэтому США уже сейчас вводят жесткие санкции против России.

Великобритания в ответ на признание Россией псевдореспублик приняла решение ввести новый пакет санкций против пяти основных банков Российской Федерации.

Европейский Союз ввел санкции против 351 депутата Государственной Думы России, а также в отношении 27 физических и юридических лиц.