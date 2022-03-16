Главный авиарегулятор Европы разорвал все связи с российским авиарынком

Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) приостановило действия всех сертификатов, если их владелец находится или проживает в России или иным образом подпадает под санкции. Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

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"Речь идет о лицензиях авиаперевозчиков на продукцию, запчасти, приборы, лицензии на техническое авиаобслуживание, а также лицензии тренировочных центров для организаций и тренировочных устройств для имитации полетов", – рассказали в МИУ.

Решение принято в связи с военным вторжением России в Украину.

В настоящее время регулятор остановил прием и рассмотрение новых заявок на сертификацию, поступивших от организаций страны-агрессора.

Самолеты без соответствующих сертификатов не имеют права совершать рейсы в авиапространстве ЕС. Среди компаний с приостановленными лицензиями есть крупнейшие российские авиаперевозчики: "Аэрофлот", S7, "Волга-Днепр", "Уральские авиалинии", "Азур".

Кроме того, EASA приостановило действие лицензии для ряда предприятий, предоставляющих техническое обслуживание авиатехники, в частности "А-Техникс", "S7 Инжиниринг", "Волга-Днепр техникс".

Также остановлены сертификаты изготовленных в России воздушных судов Ту-204 и Superjet 100.

"Эти решения напрямую влияют на работу российских авиакомпаний не только в ЕС, но и во всем мире. Главный авиарегулятор Европы фактически разрывает все связи с российским авиарынком и ставит под серьезное сомнение его возможности по выполнению гарантий безопасности", – подчеркнули в Мининфраструктуры.

Ранее сообщалось, что венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air решила предоставить бесплатно 100 тысяч билетов для украинцев, бегущих сейчас от войны, которую начала Россия в Украине.