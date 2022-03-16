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Головний авіарегулятор Європи розірвав усі зв'язки з російським авіаринком
Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) призупинило дії всіх сертифікатів, якщо їхній власник перебуває або проживає в Росії або іншим чином підпадає під санкції. Про це повідомило Міністерство інфраструктури України.
"Йдеться про ліцензії авіаперевізників на продукцію, запчастини, прилади, ліцензії на технічне авіаобслуговування, а також ліцензії тренувальних центрів для організацій та тренувальних пристроїв для імітації польотів", — розповіли у МІУ.
Рішення ухвалено у зв'язку з військовим вторгненням Росії до України.
В даний час регулятор зупинив приймання та розгляд нових заявок на сертифікацію, що надійшли від організацій країни-агресора.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Літаки без відповідних сертифікатів не мають права здійснювати рейси в авіапросторі ЄС. Серед компаній із призупиненими ліцензіями є найбільші російські авіаперевізники: "Аерофлот", S7, "Волга-Дніпро", "Уральські авіалінії", "Азур".
Крім того, EASA призупинило дію ліцензії для низки підприємств, що надають технічне обслуговування авіатехніки, зокрема "А-Технікс", "S7 Інжиніринг", "Волга-Дніпро технікс". Також зупинено сертифікати виготовлених у Росії повітряних суден Ту-204 та Superjet 100.
"Ці рішення безпосередньо впливають на роботу російських авіакомпаній не тільки в ЄС, а й у всьому світі. Головний авіарегулятор Європи фактично розриває усі зв'язки з російським авіаринком і ставить під серйозний сумнів його можливості щодо виконання гарантій безпеки", — наголосили у Мінінфраструктури.