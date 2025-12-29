Hyundai не може викупити свій завод у РФ, який продали після початку війни за 10 тисяч рублів

Південнокорейський автовиробник Hyundai не може викупити назад свій колишній завод у Санкт-Петербурзі, який продала після початку війни за 10 тисяч рублів (приблизно 1000 $).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело, знайоме із ситуацією.

"Ситуація не дозволяє нам викупити акції", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, це пов'язано з війною Росії проти України і чинними через це санкціями.

Завод Hyundai у Санкт-Петербурзі було відкрито у 2010 році. Він призупинив роботу у березні 2022 року, через кілька тижнів після початку повномасштабної війни в Україні.

У грудні 2023 року компанія Hyundai оголосила, що продасть завод російської компанії AGR Automotive Group за «символічну суму» у 10 тисяч рублів.

Як пише Reuters, угода передбачала опціон на зворотний викуп на два роки. Він спливає у січні 2026 року. Залишається незрозумілим, чи вдасться південнокорейській компанії домовитися про продовження опціону чи це призведе до остаточної втрати права на викуп заводу.

Hyundai стала не єдиною компанією, яка продала свої заводи та виробництва російським компаніям за символічні суми з умовою про опціон на зворотний викуп у встановлені терміни.

Японська Mazda Motor втратила таке право. Вона не викупила 50% свого російського заводу у колишнього партнера Sollers.

Після початку війни в Україні світові автовиробники масово йшли з російського ринку. Залишили Росію Renault та Nissan, також у країні закрився завод Toyota. Автовиробники продавали свої активи місцевим компаніям за символічні суми, зберігши можливість викупити їх протягом кількох років.

Renault, Ford, Nissan та Mercedes-Benz також мають опціони на зворотний викуп, термін дії яких спливає у період з 2027 по 2029 рік. Toyota та Volkswagen продали свої активи без права зворотного викупу.