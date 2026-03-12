Запланована подія 2

Южная Корея ужесточает меры против незаконного экспорта автомобилей в Россию

Fuerth, Germany, February, Toyota
Сеул усиливает борьбу с незаконной поставкой авто на российский рынок / Depositphotos

Таможенные органы Южной Кореи активизируют борьбу со всплеском нелегального экспорта автомобилей, направляющихся в РФ через страны-посредники, в частности, Китай, Казахстан и Кыргызстан.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил The Independent.

Таможенная служба Южной Кореи сообщила, что в прошлом году этот экспорт вырос более чем в пять раз по сравнению с 2024 годом – до $100,8 млн.

В ходе расследования выяснилось, что некоторые поставщики соврали о конечном пункте назначения автомобилей, указывая соседние страны, такие как Казахстан и Кыргызстан, в то время как их настоящим пунктом назначения была РФ.

В дальнейшем они закупали новые автомобили, а затем маскировали их под подержанные для дальнейшей переправки в Россию через страны-посредники.

Многие из этих автомобилей были немецкими премиум-брендами, импортированными в Корею.

Также известно, что торговля автомобилями от Toyota и Mazda до немецких люксовых моделей длится частично из-за неформальных сетей, позволяющих российским дилерам заказывать их через китайских посредников. Большинство из этих авто изготовлено в Китае.

Напомним, что Россия продолжает получать автомобили западных брендов через Китай, несмотря на санкции и официальные заявления производителей о прекращении поставок.

Автор:
Ольга Сичь