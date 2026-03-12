Топ-10 автоимпортеров заработали более 100 млрд грн в год: кто контролирует рынок

Десять крупнейших импортеров автомобилей в Украину по итогам 2025 года совокупно получили более 100 млрд гривен выручки. Лидером рынка стала компания Toyota Ukraine, за год заработавшая более 24,5 млрд грн.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на финансовые показатели компаний-импортеров.

Украинский авторынок остается одним из самых больших сегментов импортной торговли. По разным оценкам, в 2025 году в Украину ввезли около 440-450 тысяч легковых автомобилей, причем более 70-80% из них были подержанными.

При этом рынок продолжал расти: только за январь-июль 2025 в страну импортировали 224,5 тыс. автомобилей, что на 17% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Кто зарабатывает больше всего на импорте авто

Лидером по выручке среди импортеров стала Toyota Ukraine — 24,56 млрд грн. Второе место заняла "Виннер Импортс Украина" с доходом 16,85 млрд грн, а третье — AWT Бавария, получившая 12,81 млрд грн.

В первую пятерку также вошли:

Renault Ukraine — 7,92 млрд грн

Еврокар (официальный производитель автомобилей марки Škoda в Украине) — 7,44 млрд грн

Другие компании из десятки показали следующие результаты:

"Пежо Ситроен Украина" — 7,37 млрд грн

Винер Автомотов — 7,22 млрд грн

AWT Бавария Киев — 7,20 млрд грн

Хюндай Мотор Украина — 5,24 млрд грн

"АВТО Интернешнл" (официальный дистрибьютор автомобилей и мототехники SUZUKI в Украине) — 4,89 млрд грн

В целом первая тройка импортеров сформировала более половины доходов в топ-10, что свидетельствует о значительной концентрации украинского авторынка.

Какие авто ввозят в Украину

Самыми популярными остаются бензиновые автомобили, на которые приходится около 48,5% импорта. На втором месте — электромобили (22,1%), уже опередившие дизельные авто (20,6%). Доля гибридов составляет около 8,8%.

Электрокары стали одним из самых динамичных сегментов. Только за часть 2025 года в Украину было ввезено более 40 тысяч электромобилей общей стоимостью около $810 млн.

Откуда чаще всего импортируют автомобили

Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей для Украины является Германия, откуда за первые семь месяцев года ввезли почти 50 тыс. машин. Среди ключевых стран-экспортеров — США, Китай, Япония и Южная Корея.

Напомним, доля электромобилей на украинском рынке новых авто упала с 50% до 3%, но война с Ираном стремительно возвращает спрос.