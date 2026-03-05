Почему китайские авто после прошлогоднего рекорда вдруг исчезли из топ-10 продаж в Украине в феврале

Несмотря на то, что в 2025 году украинцы приобрели почти 40 тысяч новых и б/у автомобилей китайского производства, в феврале ни одна китайская модель не попала в топ-10 самых популярных . Десять лидеров рынка составили значительную долю продаж новых легковых автомобилей, и большинство из них — кроссоверы.

Почему так произошло и чего ждать в ближайшее время, в комментарии Delo.ua объяснил аналитик Института исследований авторынка Остап Новицкий.

Куда в феврале подевались китайские авто

По итогам февраля 2026 года украинцы купили около 4,4 тыс. новых легковых автомобилей — это на 10% меньше, чем в прошлом. В то же время 42% рынка сформировали всего десять моделей, и все они — кроссоверы. Лидером традиционно стал Toyota RAV4. В то же время в топе отсутствуют автомобили китайского производства.

Остап Новицкий отмечает, что отсутствие китайских моделей в февральском топ-10 не означает резкого сворачивания их позиций на рынке и не опровергает общий тренд 2025 года.

По его словам, в прошлом году в Украине было осуществлено 278,6 тыс. первых регистраций подержанных легковых автомобилей и почти 80 тыс. новых. Из них китайского производства — 5,1 тыс. среди подержанных (1,8%) и 20 тыс. среди новых, что составило 25% рынка новых автомобилей.

Итак, речь идет не о потере системных позиций китайских брендов, а скорее о ситуативном изменении структуры спроса в начале 2026 года. Динамика последних лет свидетельствует об обратном: если в 2023 году доля новых авто китайского производства составила 13,7% (7,8 тыс. ед.), в 2024-м — уже 16,4% (10,8 тыс.), то в 2025 году она выросла до 25% (20 тыс. авто).

Переход на "новую эру китайцев"

"По состоянию на сегодняшний день можно сказать, что прошлый год стал рекордным для китайского импорта авто в Украину, но здесь нужно добавить, что это была именно "новая эра китайцев", — отмечает Новицкий.

Он напоминает, что первая волна массового импорта в 2005-2008 годах сформировала репутацию дешевых и не слишком надежных автомобилей. А нынешние китайские производители — это уже полноценные глобальные игроки, конкурирующие с традиционными лидерами не только ценой, но и технологиями.

В частности, BYD в 2025 году продал 4,6 млн авто, обошел Ford и опередил Tesla по продажам чистых электромобилей. Geely вошел в мировой топ-10, в то время как Toyota и Volkswagen сохраняют лидерские позиции.

"Поэтому в дальнейшем рынки не "заполнятся известными брендами", а скорее поделятся. Мы увидим новую реальность, где в глобальном топ-10 половина названий будет с китайскими корнями", — считает эксперт.

Что сдерживает китайские автомобили в 2026 году

Новые тенденции на украинском рынке Новицкий объясняет несколькими факторами. Во-первых, большинство китайского импорта — это электромобили, на которые с начала года начисляется НДС. Во-вторых, в Китае действует "правило 180 дней", усложняющее быстрый экспорт новых авто для перепродажи за границу.

"Машину нельзя сегодня купить и продать в Украине, как это было раньше, а только через 180 дней", — объясняет он.

Кроме того, в конце 2025 года спрос на электромобили был в значительной степени удовлетворен.

"Спрос был лавинообразно закрыт в конце 2025-го, кто хотел - купил, и восстановления спроса не стоит ожидать раньше середины 2026 года", — отмечает эксперт.

В то же время он добавляет, что пока китайские авто будут оставаться дешевле европейских или японских аналогов, они будут постепенно отбирать долю рынка. Дополнительным драйвером может стать подорожание горючего, что будет стимулировать интерес к электрокарам.

Почему на украинском авторынке доминируют кроссоверы

Комментируя, что февральский топ-10 полностью состоит из внедорожников, Новицкий отрицает связь с погодными условиями.

"Интерес к кроссоверам абсолютно не связан с погодой, климатом или дорогами. Это попытка иметь все и сразу: габариты хэтчбека или седана, емкость универсала, высокую посадку и определенные задатки внедорожника", — объясняет он.

Относительно сравнения с Toyota RAV4 эксперт считает, что речь идет не только о бренде, а о разной философии владения.

"RAV4 покупают те, кто мыслит категориями сохранения капитала — это инвестиция с нулевым риском. А электрический кроссовер из Китая — это скорее современный гаджет: эмоции, дизайн и экономия здесь и сейчас, но с принятием рисков более быстрого обесценения", — подытожил Новицкий.

Напомним, потеряют ли китайские бренды долю рынка в 2026 году.