Среди самых популярных моделей ни одного "китайца": какие автомобили покупали украинцы в феврале

В прошлом месяце за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 42% украинского рынка новых легковушек. Бестселлером луны стал кроссовер Toyota RAV-4.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Аналитики отмечают, что в десятку самых популярных новых автомобилей февраля попали только кроссоверы. Среди них нет ни одного авто китайского производства.

Титул лидера февральского рынка получил кроссовер Toyota RAV-4

Топ-10 новых легковушек февраля:

Toyota RAV-4 – 372 ед.; Renault Duster – 334 ед.; Toyota Prado – 229 ед.; Hyundai Tucson – 189 ед.; Mazda CX5 – 166 ед.; Skoda Kodiaq – 129 ед; Volkswagen Touareg – 127 ед.; Skoda Karoq – 117 ед.; Suzuki SX4 – 72 ед.; NissanX-Trail - 71 ед.

Заметим, за февраль 2026 украинцы приобрели около 4,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самой популярной маркой луны стала Toyota.

Интересным фактом февральского рынка новых авто является охлаждение интереса к китайским электромобилям. Благодаря привлекательной цене и легкой доступности, даже без официальных представительств и сервисов в Украине, в прошлом году лидером среди новых автомобилей стала китайская марка BYD, опередив давнего рекордсмена Toyota.

Но BYD, который стал победителем в рейтинге 2025 года, и еще присутствовал в десятке в срезе за январь, на этот раз выпал из Топ-10 марок февраля.

По данным "Укравтопрома", всего с начала года в стране было реализовано 9,5 тыс. новых легковушек, что на 4% больше, чем в прошлом году.