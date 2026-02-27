Китайские автопроизводители потеряли часть рынка в Европе

Китайские автомобильные бренды продемонстрировали убыль активности на европейском рынке после рекордных показателей в конце 2025 года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Bloomberg.

По данным аналитической компании Dataforce, доля марок во главе с BYD и MG в сегменте гибридных автомобилей составила 15%, что на 3 процентных пункта меньше по сравнению с декабрем.

Аналогичная тенденция зафиксирована и в сегменте электромобилей, где присутствие производителей из КНР сократилось примерно на 12%.

Аналитики называют это коррекцией после стремительного роста и изменением стратегий продаж отдельных компаний.

Строительство заводов и новые партнеры

Несмотря на январское падение китайские компании продолжают реализацию долгосрочных планов в регионе. Компания Chery начала сборку автомобилей в Барселоне, а BYD активно строит завод в Венгрии для увеличения локального производства.

В то же время бренд Leapmotor ведет переговоры со Stellantis о расширении партнерства, что может открыть доступ к дилерским сетям Opel и Fiat. Эксперты считают текущее снижение долей временным явлением на фоне закрепления китайских брендов в Европе.

Реакция европейских производителей

Европейские автоконцерны, такие как Volkswagen, Stellantis и Renault, ужесточают конкуренцию путем обновления собственных модельных рядов.

Основной упор делается на доступные электромобили и гибридные версии популярных моделей. В частности, осенью ожидается выход гибридных модификаций Volkswagen Golf и T-Roc.

Renault готовит к выпуску электрический Twingo, а Audi планирует представить компактный электромобиль A2. Такие шаги направлены на защиту рыночных позиций от конкуренции КНР, что остается ключевым риском для инвесторов.

В то же время, в течение января украинцы приобрели почти 1,4 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 71% больше, чем за аналогичный период прошлого года.