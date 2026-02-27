Китайські автовиробники втратили частину ринку в Європі

Китайські автомобільні бренди продемонстрували спад активності на європейському ринку після рекордних показників наприкінці 2025 року.

Як пише Delo.ua, про це інформує Bloomberg.

За даними аналітичної компанії Dataforce, частка марок на чолі з BYD та MG у сегменті гібридних автомобілів склала 15%, що на 3 відсоткові пункти менше порівняно з груднем.

Аналогічна тенденція зафіксована і в сегменті електромобілів, де присутність виробників з КНР скоротилася приблизно на 12%.

Аналітики називають це корекцією після стрімкого зростання та зміною стратегій продажів окремих компаній.

Будівництво заводів та нові партнери

Попри січневе падіння, китайські компанії продовжують реалізацію довгострокових планів у регіоні. Компанія Chery розпочала збирання автомобілів у Барселоні, а BYD активно розбудовує завод в Угорщині для збільшення локального виробництва.

Водночас бренд Leapmotor веде переговори зі Stellantis про розширення партнерства, що може відкрити доступ до дилерських мереж Opel та Fiat. Експерти вважають поточне зниження часток тимчасовим явищем на тлі закріплення китайських брендів у Європі.

Реакція європейських виробників

Європейські автоконцерни, такі як Volkswagen, Stellantis та Renault, посилюють конкуренцію шляхом оновлення власних модельних рядів.

Основний акцент робиться на доступні електромобілі та гібридні версії популярних моделей. Зокрема, восени очікується вихід гібридних модифікацій Volkswagen Golf та T-Roc.

Renault готує до випуску електричний Twingo, а Audi планує представити компактний електромобіль A2. Такі кроки спрямовані на захист ринкових позицій від конкуренції з боку КНР, що залишається ключовим ризиком для інвесторів.

Водночас впродовж січня українці придбали майже 1,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 71% більше, ніж в аналогічний період минулого року.