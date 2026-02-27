Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,21

--0,03

EUR

51,02

+0,06

Готівковий курс:

USD

43,18

43,10

EUR

51,22

51,07

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Китайські автовиробники втратили частину ринку в Європі

авто
Спад часток BYD та інших брендів зафіксовано на тлі будівництва нових заводів у ЄС / Depositphotos

Китайські автомобільні бренди продемонстрували спад активності на європейському ринку після рекордних показників наприкінці 2025 року.

Як пише Delo.ua, про це інформує Bloomberg.

За даними аналітичної компанії Dataforce, частка марок на чолі з BYD та MG у сегменті гібридних автомобілів склала 15%, що на 3 відсоткові пункти менше порівняно з груднем.

Аналогічна тенденція зафіксована і в сегменті електромобілів, де присутність виробників з КНР скоротилася приблизно на 12%.

Аналітики називають це корекцією після стрімкого зростання та зміною стратегій продажів окремих компаній.

Будівництво заводів та нові партнери

Попри січневе падіння, китайські компанії продовжують реалізацію довгострокових планів у регіоні. Компанія Chery розпочала збирання автомобілів у Барселоні, а BYD активно розбудовує завод в Угорщині для збільшення локального виробництва.

Водночас бренд Leapmotor веде переговори зі Stellantis про розширення партнерства, що може відкрити доступ до дилерських мереж Opel та Fiat. Експерти вважають поточне зниження часток тимчасовим явищем на тлі закріплення китайських брендів у Європі.

Реакція європейських виробників

Європейські автоконцерни, такі як Volkswagen, Stellantis та Renault, посилюють конкуренцію шляхом оновлення власних модельних рядів.

Основний акцент робиться на доступні електромобілі та гібридні версії популярних моделей. Зокрема, восени очікується вихід гібридних модифікацій Volkswagen Golf та T-Roc.

Renault готує до випуску електричний Twingo, а Audi планує представити компактний електромобіль A2. Такі кроки спрямовані на захист ринкових позицій від конкуренції з боку КНР, що залишається ключовим ризиком для інвесторів.

Водночас впродовж січня  українці придбали майже 1,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 71% більше, ніж в аналогічний період минулого року.

Автор:
Тетяна Бесараб