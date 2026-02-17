Продажи авто из Китая выросли на 71%: самые популярные модели среди украинцев

За январь украинцы приобрели почти 1,4 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 71% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что из этого количества новых автомобилей было 1216 ед. (+80%), а подержанных – 181 ед. (+25%).

Аналитики отмечают, что абсолютное большинство легковых автомобилей из Китая были электромобили – 78% (в январе 2025 года было 82%).

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

BYD Leopard 3 - 169 ед; BYD Sea Lion 06 – 110 ед.; Volkswagen ID.UNYX – 96 ед.; Zeekr 001 – 77 ед.; BYD Song Plus – 73 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из КНР:

Zeekr 001 – 16 ед.; BYD Song L – 16 ед.; BYD Song Plus – 14 ед.; B uick Envision – 13 ед.; BYD Yuan Plus - 9 ед.

Отметим, что китайские автомобили в 2025 году резко усилили свои позиции на украинском рынке новых авто. По итогам года их доля достигла более 50%, а ключевым драйвером роста стали электромобили, массово импортировавшиеся из Китая накануне завершения налоговых льгот.