Продажи авто из Китая выросли на 71%: самые популярные модели среди украинцев

BYD Sea Lion 06
BYD Sea Lion 06 / Infocar

За январь украинцы приобрели почти 1,4 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 71% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что из этого количества новых автомобилей было 1216 ед. (+80%), а подержанных – 181 ед. (+25%).

Аналитики отмечают, что абсолютное большинство легковых автомобилей из Китая были электромобили – 78% (в январе 2025 года было 82%).

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

  1. BYD Leopard 3 - 169 ед;
  2. BYD Sea Lion 06 – 110 ед.;
  3. Volkswagen ID.UNYX – 96 ед.;
  4. Zeekr 001 – 77 ед.;
  5. BYD Song Plus – 73 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из КНР:

  1. Zeekr 001 – 16 ед.;
  2. BYD Song L – 16 ед.;
  3. BYD Song Plus – 14 ед.;
  4. B uick Envision – 13 ед.;
  5. BYD Yuan Plus - 9 ед.

Отметим, что китайские автомобили в 2025 году резко усилили свои позиции на украинском рынке новых авто. По итогам года их доля достигла более 50%, а ключевым драйвером роста стали электромобили, массово импортировавшиеся из Китая накануне завершения налоговых льгот.

Автор:
Светлана Манько