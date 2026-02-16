Внутренний рынок подержанных электромобилей в Украине вырос вдвое: лидирует Tesla

По итогам месяца в Украине заключено 3 553 сделки купли-продажи подержанных электрокаров. По сравнению с декабрем показатель снизился на 17% – после пикового завершения года это считается сезонным явлением.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные Института исследований авторынка.

В то же время, в годовом измерении зафиксирован рост на 105%, что частично объясняется низкой базой января 2025-го, когда из-за технического сбоя сервисные центры не регистрировали транспорт.

Марки и модели

Безоговорочным лидером внутреннего рынка остается Tesla – 901 сделка, то есть каждый четвертый перепроданный электромобиль.

Второе место удерживает Nissan (609 авто) благодаря обилию Nissan Leaf на дорогах. Третью позицию занимает Volkswagen – 404 сделки.

В десятке также идет конкуренция между Hyundai, Kia и китайским BYD, электромобили которых после прошлогоднего бума продаж новых авто начали активно выходить на вторичный рынок.

Самой популярной моделью для перепродажи остается Nissan Leaf – 568 сделок. Далее следуют Tesla Model 3 (381) и Tesla Model Y (275), которые сейчас наиболее активно меняют владельцев.

В пятерку также вошли Volkswagen Golf (196) и Tesla Model S (185).

Аналитики отмечают, что показательным является появление в верхней части рейтинга Volkswagen ID.4 (129 сделок): ранее массово ввезенные электрокроссоверы уже формируют новый сегмент вторичного рынка.

Таким образом, внутренний рынок подержанных электромобилей фактически превратился в самодостаточную экосистему, способную расти даже при сложных внешних условиях.

В январе 2026 года украинский автопарк пополнили 2873 транспортных средства на аккумуляторных источниках питания (BEV). Большинство – легковые машины. По сравнению с январем прошлого года спрос на электромобили снизился на 21%.