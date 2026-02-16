Запланована подія 2

Внутрішній ринок уживаних електромобілів в Україні зріс удвічі: лідирує Tesla

Січень 2026 року став показовим для українського ринку електромобілів

За підсумками місяця в Україні укладено 3 553 угоди купівлі-продажу вживаних електрокарів. Порівняно з груднем показник знизився на 17% — після пікового завершення року це вважається сезонним явищем.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Інституту досліджень авторинку.

Водночас у річному вимірі зафіксовано зростання на 105%, що частково пояснюється низькою базою січня 2025-го, коли через технічний збій сервісні центри не реєстрували транспорт.

Марки та моделі

Беззаперечним лідером внутрішнього ринку залишається Tesla — 901 угода, тобто кожен четвертий перепроданий електромобіль.

Друге місце утримує Nissan (609 авто) завдяки великій кількості Nissan Leaf на дорогах. Третю позицію посідає Volkswagen — 404 угоди.

У десятці також триває конкуренція між Hyundai, Kia та китайським BYD, електромобілі яких після торішнього буму продажів нових авто почали активно виходити на вторинний ринок.

Найпопулярнішою моделлю для перепродажу залишається Nissan Leaf — 568 угод. Далі йдуть Tesla Model 3 (381) та Tesla Model Y (275), які зараз найактивніше змінюють власників.

До п’ятірки також увійшли Volkswagen Golf (196) та Tesla Model S (185).

Аналітики зазначають, що показовою є поява у верхній частині рейтингу Volkswagen ID.4 (129 угод): раніше масово ввезені електрокросовери вже формують новий сегмент вторинного ринку.

Таким чином, внутрішній ринок уживаних електромобілів фактично перетворився на самодостатню екосистему, здатну зростати навіть за складних зовнішніх умов.

Додамо, у січні 2026 року український автопарк поповнили 2873 транспортні засоби на акумуляторних джерелах живлення (BEV).  Більшість — легкові машини. Порівняно з січнем минулого року попит на електромобілі зменшився на 21%.

Автор:
Тетяна Гойденко