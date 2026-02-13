- Категорія
Імпорт вживаних електромобілів у січні обвалився майже на 95%
В Україні в січні 2026 року першу реєстрацію отримали всього 1 374 вживані електромобілі — падіння на 94,5% порівняно з груднем і на 53,7% у річному вимірі. Ринок взяв паузу після грудневого буму.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Інституту досліджень авторинку.
Така різка зміна пов’язана з поверненням ПДВ та насиченням внутрішніх складів імпортованими авто. Експерти вважають, що це тимчасова аномалія, а не зміна стратегічного курсу на електрифікацію.
Лідери серед брендів
Незважаючи на низькі обсяги, традиційні гравці залишаються на вершині:
- Tesla — 337 шт., лідер за інерцією, багато машин ще «доїжджають» з портів і аукціонів.
- Nissan — 208 шт., популярний бюджетний сегмент.
- KIA — 120 шт., і Hyundai — 96 шт., стабільний попит на кросовери.
- Volkswagen — 94 шт., хоча старі моделі e-Golf під тиском нових китайських електромобілів.
До десятки також входять Audi, Renault, Chevrolet, Mercedes-Benz та BYD, при цьому BYD демонструє прискорений "вхід" китайських електрокарів на ринок уживаних авто.
Топ-10 моделей
Найбільш затребувані моделі відображають консервативний підхід покупців:
- Nissan Leaf — 177 шт., перевірене та доступне рішення.
- Tesla Model 3 — 159 шт. та Model Y — 123 шт.
- KIA Niro і Renault ZOE — міські та комерційні авто.
Також у десятці: Volkswagen Golf, Hyundai Kona, Chevrolet Bolt, Tesla Model S та KIA Soul.
Додамо, у січні 2026 року український автопарк поповнили 2873 транспортні засоби на акумуляторних джерелах живлення (BEV).