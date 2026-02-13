Запланована подія 2

Імпорт вживаних електромобілів у січні обвалився майже на 95%

Імпорт вживаних електромобілів у січні обвалився / Depositphotos

В Україні в січні 2026 року першу реєстрацію отримали всього 1 374 вживані електромобілі — падіння на 94,5% порівняно з груднем і на 53,7% у річному вимірі. Ринок взяв паузу після грудневого буму.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Інституту досліджень авторинку.

Така різка зміна пов’язана з поверненням ПДВ та насиченням внутрішніх складів імпортованими авто. Експерти вважають, що це тимчасова аномалія, а не зміна стратегічного курсу на електрифікацію.

Лідери серед брендів

Незважаючи на низькі обсяги, традиційні гравці залишаються на вершині:

  • Tesla — 337 шт., лідер за інерцією, багато машин ще «доїжджають» з портів і аукціонів.
  • Nissan — 208 шт., популярний бюджетний сегмент.
  • KIA — 120 шт., і Hyundai — 96 шт., стабільний попит на кросовери.
  • Volkswagen — 94 шт., хоча старі моделі e-Golf під тиском нових китайських електромобілів.
До десятки також входять Audi, Renault, Chevrolet, Mercedes-Benz та BYD, при цьому BYD демонструє прискорений "вхід" китайських електрокарів на ринок уживаних авто.

Топ-10 моделей

Найбільш затребувані моделі відображають консервативний підхід покупців:

  • Nissan Leaf — 177 шт., перевірене та доступне рішення.
  • Tesla Model 3 — 159 шт. та Model Y — 123 шт.
  • KIA Niro і Renault ZOE — міські та комерційні авто.

Також у десятці: Volkswagen Golf, Hyundai Kona, Chevrolet Bolt, Tesla Model S та KIA Soul.

Додамо, у січні 2026 року український автопарк поповнили 2873 транспортні засоби на акумуляторних джерелах живлення (BEV). 

Автор:
Тетяна Гойденко