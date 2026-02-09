- Категория
В январе украинцы зарегистрировали около 2,9 тыс. электромобилей: рынок сократился на 21%
В январе 2026 года украинский автопарк пополнили 2873 транспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Большинство – легковые машины. По сравнению с январем прошлого года спрос на электромобили снизился на 21%.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
Основную часть регистраций составляли легковые электромобили – 2740 единиц. Из них 952 авто были новыми, а 1788 – подержанными. Кроме того, в Украине зарегистрировали 133 коммерческих электромобиля, из которых только 37 были новыми.
Топ-5 новых электромобилей января
Наибольшим спросом среди новых электрокаров в январе пользовались следующие модели:
- BYD Leopard 3 - 169 ед.
- BYD Sea Lion 06 - 97 ед.
- Volkswagen ID.Unyx - 96 ед.
- Zeekr 001 - 77 ед.
- BYD Song Plus - 68 ед.
Топ-5 подержанных электромобилей, впервые зарегистрированных в Украине
Среди подержанных электромобилей лидерство сохраняют модели Tesla и Nissan:
- Tesla Model 3 - 219 ед.
- Nissan Leaf - 213 ед.
- Tesla Model Y - 169 ед.
- Renault Zoe - 79 ед.
- Kia Niro - 79 ед.
Украинский рынок электромобилей завершил 2025 год взрывом активности, который спровоцировали изменения в законодательстве. Декабрь 2025 отличился как наиболее результативный месяц за всю историю отечественного авторынка. Так, суммарный объем сегмента легковых электромобилей по итогам декабря 2025 года составил невероятные 35,2 тысячи.