В январе украинцы зарегистрировали около 2,9 тыс. электромобилей: рынок сократился на 21%

В январе 2026 года украинский автопарк пополнили 2873 транспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Большинство – легковые машины. По сравнению с январем прошлого года спрос на электромобили снизился на 21%.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Основную часть регистраций составляли легковые электромобили – 2740 единиц. Из них 952 авто были новыми, а 1788 – подержанными. Кроме того, в Украине зарегистрировали 133 коммерческих электромобиля, из которых только 37 были новыми.

Топ-5 новых электромобилей января

Наибольшим спросом среди новых электрокаров в январе пользовались следующие модели:

BYD Leopard 3 - 169 ед. BYD Sea Lion 06 - 97 ед. Volkswagen ID.Unyx - 96 ед. Zeekr 001 - 77 ед. BYD Song Plus - 68 ед.

Топ-5 подержанных электромобилей, впервые зарегистрированных в Украине

Среди подержанных электромобилей лидерство сохраняют модели Tesla и Nissan:

Tesla Model 3 - 219 ед. Nissan Leaf - 213 ед. Tesla Model Y - 169 ед. Renault Zoe - 79 ед. Kia Niro - 79 ед.

Украинский рынок электромобилей завершил 2025 год взрывом активности, который спровоцировали изменения в законодательстве. Декабрь 2025 отличился как наиболее результативный месяц за всю историю отечественного авторынка. Так, суммарный объем сегмента легковых электромобилей по итогам декабря 2025 года составил невероятные 35,2 тысячи.