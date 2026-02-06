- Категория
Электромобили в Украине: стабильные цены и высокий спрос в январе 2026 года
В январе 2026 года рынок подержанных электромобилей в Украине оставался стабильным: количество объявлений снизилось до 6,7 тыс., но массовой продажи авто не произошло.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует Институт исследования авторынка.
Рынок электромобилей
К началу 2026 года суммарная стоимость электромобилей в продаже в Украине составила $147,3 млн. Количество объявлений сократилось, ведь владельцы сдерживают продажи – теперь приобрести новый электромобиль придется уже с учетом 20% НДС. Несмотря на прогнозы скептиков, массовой продажи авто не произошло, а большинство покупателей покупают машины для собственного пользования.
Среди топ-10 самых популярных электромобилей изменения цен были разными:
- VW e-Golf (2015) : стабильно $8 600. Volkswagen остается популярным и на вторичном рынке.
- VW ID.Unyx (2024) : новый фаворит, цена выросла до $27 300, авто быстро забирают "с колес".
- BYD Song Plus (2025) : подорожал с $26 500 до $28 950, повлияли НДС и ограничения на экспорт из Китая.
- Hyundai Kona (2020) : прибавила около $800, средняя цена $17 500, спрос на версию 64 кВт/ч остается высоким.
- Kia Niro (2020) : стабильно $19 375 после небольших колебаний.
- Nissan Leaf (2014) : цена около $6 750, фактически авто подорожало из-за деградации батарей.
- Renault Zoe (2020) : стабильно $12 200, рынок практически не реагирует на внешние факторы.
- Tesla Model 3 (2018) : держится около $16 500, большие очереди на СТО для восстановления "битков" из США сдерживают массовый выход на рынок.
- Tesla Model S (2015) : колеблется около $14 400, сейчас рассматривается как потенциальный коллекционный объект.
- Tesla Model Y (2023) : стабильно $28 000, обновление Juniper не повлияло на предыдущую версию.
Эксперты отмечают, что рынок подержанных электромобилей в Украине демонстрирует стабильность и высокий спрос даже несмотря на удорожание и новые налоговые правила.
Напомним, в январе 2026 года украинский рынок электрокаров зафиксировал почти полный обвал импорта. Впрочем, эксперты называют ситуацию прогнозируемой: с 1 января в Украине вернулся налог на добавленную стоимость на электромобили. Несмотря на резкое падение ввоза, системный крах рынка в ближайшее время не ожидается.