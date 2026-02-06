- Категория
Какие б/у автомобили покупают украинцы: самые популярные модели
В январе 2026 года украинский автопарк пополнили 17 тысяч подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 22% больше, чем в прошлом.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Моторные предпочтения
Аналитики отмечают, что наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 57% (в январе 2025 года они охватывали 46,6%).
Дальше идут:
- дизельные – 22% (в январе 2025 года – 24,4%);
- электромобили – 11% (в январе 2025 года – 20,5%);
- гибриды – 7% (в январе 2025 года – 4,5%);
- авто с ГБО – 3% (в январе 2025 года – 4%).
Средний возраст подержанных машин, перешедших в январе на украинские номера, как и в прошлом году, составляет 10 лет.
Самые популярные модели
По данным "Укравтопрома", лидером среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.
В топ-10 самых популярных моделей января вошли:
- Volkswagen Golf – 899 ед;
- Volkswagen Tiguan – 633 ед.;
- Audi Q5 – 617 ед.;
- Skoda Octavia – 613 ед.;
- Nissan Rogue – 584 ед.;
- Renault Megane - 548 ед.
- VolkswagenPassat – 434 ед.;
- Nissan Qashqai – 374 ед.;
- Ford Escape - 349 ед.;
- Audi A4 – 316 ед.
Напомним, в течение 2025 года украинский автопарк пополнился более 274 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа.