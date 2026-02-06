Запланована подія 2

Какие б/у автомобили покупают украинцы: самые популярные модели

автомобили
Украинцы стали больше покупать подержанные автомобили / Depositphotos

В январе 2026 года украинский автопарк пополнили 17 тысяч подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 22% больше, чем в прошлом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Моторные предпочтения

Аналитики отмечают, что наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 57% (в январе 2025 года они охватывали 46,6%).

Дальше идут:

  • дизельные – 22% (в январе 2025 года – 24,4%);
  • электромобили – 11% (в январе 2025 года – 20,5%);
  • гибриды – 7% (в январе 2025 года – 4,5%);
  • авто с ГБО – 3% (в январе 2025 года – 4%).

Средний возраст подержанных машин, перешедших в январе на украинские номера, как и в прошлом году, составляет 10 лет.

Самые популярные модели

По данным "Укравтопрома", лидером среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.

В топ-10 самых популярных моделей января вошли:

  1. Volkswagen Golf – 899 ед;
  2. Volkswagen Tiguan – 633 ед.;
  3. Audi Q5 – 617 ед.;
  4. Skoda Octavia – 613 ед.;
  5. Nissan Rogue – 584 ед.;
  6. Renault Megane - 548 ед.
  7. VolkswagenPassat – 434 ед.;
  8. Nissan Qashqai – 374 ед.;
  9. Ford Escape - 349 ед.;
  10. Audi A4 – 316 ед.

Напомним, в течение 2025 года украинский автопарк пополнился более 274 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа.

Автор:
Светлана Манько