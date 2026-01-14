- Категория
В 2025 году автопарк Украины пополнили более 274 тысяч подержанных легковушек
В течение 2025 года украинский автопарк пополнился более 274 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
Доля импортируемых авто с пробегом составляла более 77% всех легковых автомобилей, зарегистрированных в Украине в прошлом году. В целом украинцы приобрели 274,3 тыс. таких транспортных средств, что на 24% больше по сравнению с предыдущим годом.
Средний возраст ввозимых подержанных автомобилей составил 8,4 года.
Наибольшую долю в структуре импорта заняли бензиновые автомобили – 43%. Второе место заняли электромобили с долей 31%. Далее следуют дизельные автомобили (18%), гибриды (5%) и автомобили с газобаллонным оборудованием (3%).
В десятку самых популярных моделей среди ввезенных подержанных легковых автомобилей в 2025 году вошли:
- Volkswagen Golf — 12 812 авто,
- Tesla Model Y - 10 683,
- Tesla Model 3 - 9 348,
- Renault Megane - 8 379,
- Skoda Octavia - 7 754,
- Nissan Leaf - 7 559,
- Volkswagen Tiguan - 7 439,
- Audi Q5 - 6 933,
- Nissan Rogue - 6 310,
- Kia Niro - 5 799.
Отметим, украинский рынок электромобилей продемонстрировал исторический рекорд: по итогам 2025 года первую регистрацию прошли 84 364 подержанных автомобиля на батарейной тяге. Это на 104,7% больше, чем годом ранее.