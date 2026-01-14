В 2025 году автопарк Украины пополнили более 274 тысяч подержанных легковушек

В течение 2025 года украинский автопарк пополнился более 274 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Доля импортируемых авто с пробегом составляла более 77% всех легковых автомобилей, зарегистрированных в Украине в прошлом году. В целом украинцы приобрели 274,3 тыс. таких транспортных средств, что на 24% больше по сравнению с предыдущим годом.

Средний возраст ввозимых подержанных автомобилей составил 8,4 года.

Наибольшую долю в структуре импорта заняли бензиновые автомобили – 43%. Второе место заняли электромобили с долей 31%. Далее следуют дизельные автомобили (18%), гибриды (5%) и автомобили с газобаллонным оборудованием (3%).

В десятку самых популярных моделей среди ввезенных подержанных легковых автомобилей в 2025 году вошли:

Volkswagen Golf — 12 812 авто,

Tesla Model Y - 10 683,

Tesla Model 3 - 9 348,

Renault Megane - 8 379,

Skoda Octavia - 7 754,

Nissan Leaf - 7 559,

Volkswagen Tiguan - 7 439,

Audi Q5 - 6 933,

Nissan Rogue - 6 310,

Kia Niro - 5 799.

Отметим, украинский рынок электромобилей продемонстрировал исторический рекорд: по итогам 2025 года первую регистрацию прошли 84 364 подержанных автомобиля на батарейной тяге. Это на 104,7% больше, чем годом ранее.