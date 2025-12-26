- Категория
Какие подержанные автомобили до 5 лет чаще всего импортируют украинцы
В прошлом месяце украинцы приобрели 9,2 тыс. ввозимых из-за границы подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
Напомним, что в течение ноября украинский автопарк пополнили 23,5 тыс. легковушек с пробегом. Таким образом, автомобили в возрасте до 5 лет составляли 39% от общего количества импортируемых подержанных автомобилей.
Наибольшую долю в этом сегменте охватили электромобили – 60%. Далее по типу силовой установки следуют:
- бензиновые автомобили - 27%;
- гибридные – 8%;
- дизельные – 4%;
- автомобили с ГБО – 1%.
Наибольшим спросом среди подержанных автомобилей в возрасте до 5 лет пользовались следующие модели:
- Tesla Model Y - 931 ед;
- Tesla Model 3 - 649 ед.;
- Kia Niro - 384 ед;
- Hyundai Kona - 292 ед.;
- Nissan Rogue - 271 ед.;
- Audi e-tron Sportback - 211 ед.;
- Volkswagen Tiguan - 210 ед;
- Mazda CX-5 - 192 ед.;
- Chevrolet Bolt - 176 ед.;
- Hyundai Ioniq 5 - 158 ед.
Добавим, в течение ноября украинский автопарк пополнился 23,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы.