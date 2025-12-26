Запланована подія 2

Какие подержанные автомобили до 5 лет чаще всего импортируют украинцы

Импорт б/у легковушек до 5 лет растет / Depositphotos

В прошлом месяце украинцы приобрели 9,2 тыс. ввозимых из-за границы подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Напомним, что в течение ноября украинский автопарк пополнили 23,5 тыс. легковушек с пробегом. Таким образом, автомобили в возрасте до 5 лет составляли 39% от общего количества импортируемых подержанных автомобилей.

Наибольшую долю в этом сегменте охватили электромобили – 60%. Далее по типу силовой установки следуют:

  • бензиновые автомобили - 27%;
  • гибридные – 8%;
  • дизельные – 4%;
  • автомобили с ГБО – 1%.

Наибольшим спросом среди подержанных автомобилей в возрасте до 5 лет пользовались следующие модели:

  • Tesla Model Y - 931 ед;
  • Tesla Model 3 - 649 ед.;
  • Kia Niro - 384 ед;
  • Hyundai Kona - 292 ед.;
  • Nissan Rogue - 271 ед.;
  • Audi e-tron Sportback - 211 ед.;
  • Volkswagen Tiguan - 210 ед;
  • Mazda CX-5 - 192 ед.;
  • Chevrolet Bolt - 176 ед.;
  • Hyundai Ioniq 5 - 158 ед.

Добавим, в течение ноября украинский автопарк пополнился 23,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы.

Автор:
Татьяна Гойденко