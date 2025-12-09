Названо найпопулярніші вживані авто з-за кордону у листопаді

Упродовж листопада український автопарк поповнився 23,5 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник зріс на 60%. Водночас у порівнянні з жовтнем попит на імпортні вживані авто скоротився на 10%.

Найбільшу частку ринку зайняли бензинові автомобілі – 43%. Далі за популярністю йдуть:

електромобілі – 32%;

дизельні авто – 17%;

гібриди – 5%;

автомобілі з ГБО – 3%.

Середній вік автомобілів, які у листопаді отримали українську реєстрацію, становив 8 років.

Найпопулярнішою моделлю серед імпортованих вживаних авто залишається Volkswagen Golf.

До топ-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

Volkswagen Golf – 1035 авто;

Tesla Model Y – 931 авто;

Tesla Model 3 – 862 авто;

Volkswagen Tiguan – 677 авто;

Nissan Leaf – 647 авто;

Renault Megane – 609 авто;

Skoda Octavia – 594 авто;

Audi Q5 – 587 авто;

Nissan Rogue – 581 авто;

Kia Niro – 490 авто.

Загалом від початку року українці придбали 231,4 тис. імпортованих легкових автомобілів з пробігом – це на 12% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Нагадаємо, у жовтні український автопарк поповнився понад 26,1 тисячі вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Це на 60% більше, ніж у жовтні минулого року.