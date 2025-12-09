Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,01

EUR

49,02

+0,03

Готівковий курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,40

49,25

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Названо найпопулярніші вживані авто з-за кордону у листопаді

автомобілі
Автопарк поповнився 23,5 тис. авто / Depositphotos

Упродовж листопада український автопарк поповнився 23,5 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник зріс на 60%. Водночас у порівнянні з жовтнем попит на імпортні вживані авто скоротився на 10%.

Найбільшу частку ринку зайняли бензинові автомобілі – 43%. Далі за популярністю йдуть:

  • електромобілі – 32%;
  • дизельні авто – 17%;
  • гібриди – 5%;
  • автомобілі з ГБО – 3%.

Середній вік автомобілів, які у листопаді отримали українську реєстрацію, становив 8 років.

Найпопулярнішою моделлю серед імпортованих вживаних авто залишається Volkswagen Golf.

До топ-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

  • Volkswagen Golf – 1035 авто;
  • Tesla Model Y – 931 авто;
  • Tesla Model 3 – 862 авто;
  • Volkswagen Tiguan – 677 авто;
  • Nissan Leaf – 647 авто;
  • Renault Megane – 609 авто;
  • Skoda Octavia – 594 авто;
  • Audi Q5 – 587 авто;
  • Nissan Rogue – 581 авто;
  • Kia Niro – 490 авто.

Загалом від початку року українці придбали 231,4 тис. імпортованих легкових автомобілів з пробігом – це на 12% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Нагадаємо, у жовтні український автопарк поповнився понад 26,1 тисячі вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Це на 60% більше, ніж у жовтні минулого року.

Автор:
Тетяна Гойденко