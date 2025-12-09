- Категорія
Названо найпопулярніші вживані авто з-за кордону у листопаді
Упродовж листопада український автопарк поповнився 23,5 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник зріс на 60%. Водночас у порівнянні з жовтнем попит на імпортні вживані авто скоротився на 10%.
Найбільшу частку ринку зайняли бензинові автомобілі – 43%. Далі за популярністю йдуть:
- електромобілі – 32%;
- дизельні авто – 17%;
- гібриди – 5%;
- автомобілі з ГБО – 3%.
Середній вік автомобілів, які у листопаді отримали українську реєстрацію, становив 8 років.
Найпопулярнішою моделлю серед імпортованих вживаних авто залишається Volkswagen Golf.
До топ-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- Volkswagen Golf – 1035 авто;
- Tesla Model Y – 931 авто;
- Tesla Model 3 – 862 авто;
- Volkswagen Tiguan – 677 авто;
- Nissan Leaf – 647 авто;
- Renault Megane – 609 авто;
- Skoda Octavia – 594 авто;
- Audi Q5 – 587 авто;
- Nissan Rogue – 581 авто;
- Kia Niro – 490 авто.
Загалом від початку року українці придбали 231,4 тис. імпортованих легкових автомобілів з пробігом – це на 12% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Нагадаємо, у жовтні український автопарк поповнився понад 26,1 тисячі вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Це на 60% більше, ніж у жовтні минулого року.