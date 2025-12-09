- Категория
Названы самые популярные подержанные автомобили из-за рубежа в ноябре
В течение ноября украинский автопарк пополнился 23,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году этот показатель вырос на 60%. В то же время, по сравнению с октябрем спрос на импортные подержанные авто сократился на 10%.
Наибольшую долю рынка заняли бензиновые автомобили – 43%. Дальше по популярности следуют:
- электромобили – 32%;
- дизельные автомобили – 17%;
- гибриды – 5%;
- автомобили с ГБО – 3%.
Средний возраст автомобилей, получивших в ноябре украинскую регистрацию, составлял 8 лет.
Самой популярной моделью среди импортируемых подержанных автомобилей остается Volkswagen Golf.
В топ-10 самых популярных моделей луны вошли:
- Volkswagen Golf – 1035 авто;
- Tesla Model Y – 931 авто;
- Tesla Model 3 – 862 авто;
- Volkswagen Tiguan – 677 автомобилей;
- Nissan Leaf – 647 авто;
- Renault Megane – 609 авто;
- Skoda Octavia – 594 авто;
- Audi Q5 – 587 автомобилей;
- Nissan Rogue – 581 авто;
- Kia Niro – 490 автомобилей.
В целом, с начала года украинцы приобрели 231,4 тыс. импортированных легковых автомобилей с пробегом – это на 12% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Напомним, в октябре украинский автопарк пополнился более 26,1 тысячи подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 60% больше чем в октябре прошлого года.