Новости
Дата публикации
Читати українською

Названы самые популярные подержанные автомобили из-за рубежа в ноябре

автомобили
Автопарк пополнился 23,5 тыс. авто / Depositphotos

В течение ноября украинский автопарк пополнился 23,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году этот показатель вырос на 60%. В то же время, по сравнению с октябрем спрос на импортные подержанные авто сократился на 10%.

Наибольшую долю рынка заняли бензиновые автомобили – 43%. Дальше по популярности следуют:

  • электромобили – 32%;
  • дизельные автомобили – 17%;
  • гибриды – 5%;
  • автомобили с ГБО – 3%.

Средний возраст автомобилей, получивших в ноябре украинскую регистрацию, составлял 8 лет.

Самой популярной моделью среди импортируемых подержанных автомобилей остается Volkswagen Golf.

В топ-10 самых популярных моделей луны вошли:

  • Volkswagen Golf – 1035 авто;
  • Tesla Model Y – 931 авто;
  • Tesla Model 3 – 862 авто;
  • Volkswagen Tiguan – 677 автомобилей;
  • Nissan Leaf – 647 авто;
  • Renault Megane – 609 авто;
  • Skoda Octavia – 594 авто;
  • Audi Q5 – 587 автомобилей;
  • Nissan Rogue – 581 авто;
  • Kia Niro – 490 автомобилей.

В целом, с начала года украинцы приобрели 231,4 тыс. импортированных легковых автомобилей с пробегом – это на 12% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Напомним, в октябре украинский автопарк пополнился более 26,1 тысячи подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 60% больше чем в октябре прошлого года.

Автор:
Татьяна Гойденко