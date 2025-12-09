Названы самые популярные подержанные автомобили из-за рубежа в ноябре

В течение ноября украинский автопарк пополнился 23,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году этот показатель вырос на 60%. В то же время, по сравнению с октябрем спрос на импортные подержанные авто сократился на 10%.

Наибольшую долю рынка заняли бензиновые автомобили – 43%. Дальше по популярности следуют:

электромобили – 32%;

дизельные автомобили – 17%;

гибриды – 5%;

автомобили с ГБО – 3%.

Средний возраст автомобилей, получивших в ноябре украинскую регистрацию, составлял 8 лет.

Самой популярной моделью среди импортируемых подержанных автомобилей остается Volkswagen Golf.

В топ-10 самых популярных моделей луны вошли:

Volkswagen Golf – 1035 авто;

Tesla Model Y – 931 авто;

Tesla Model 3 – 862 авто;

Volkswagen Tiguan – 677 автомобилей;

Nissan Leaf – 647 авто;

Renault Megane – 609 авто;

Skoda Octavia – 594 авто;

Audi Q5 – 587 автомобилей;

Nissan Rogue – 581 авто;

Kia Niro – 490 автомобилей.

В целом, с начала года украинцы приобрели 231,4 тыс. импортированных легковых автомобилей с пробегом – это на 12% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Напомним, в октябре украинский автопарк пополнился более 26,1 тысячи подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 60% больше чем в октябре прошлого года.