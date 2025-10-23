Электрокары лидируют: топ-10 подержанных авто из-за рубежа в возрасте до 5 лет

В сентябре украинцы приобрели 8,2 тыс. импортированных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет, что составляет 35% всех ввезенных машин.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Всего в прошлом месяце автопарк Украины пополнили 23,3 тыс. подержанных легковушек.

Электрокары – лидеры сегмента

В структуре импорта "молодых" подержанных авто наибольшую долю заняли электромобили – 55%. Далее следуют: бензиновые (31%), гибридные (9%), дизельные (4%), автомобили с ГБО (1%).

Топ-10 самых популярных моделей в возрасте до 5 лет

Tesla Model Y – 929 ед. Tesla Model 3 – 520 ед. Kia Niro – 353 ед. Nissan Rogue – 232 ед. Hyundai Kona – 231 ед. Volkswagen Tiguan – 191 ед. Mazda CX-5 – 189 ед. Audi e-tron Sportback – 177 ед. Ford Escape – 153 ед. Audi Q5 – 149 ед.

Добавим, в августе украинцы приобрели 7,9 тыс. импортированных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет. Это 35% от всех 22,7 тыс. ввезенных подержанных авто в месяц. В июле же из всех ввозимых из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет электромобили составляли почти половину.