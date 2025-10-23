- Категория
Электрокары лидируют: топ-10 подержанных авто из-за рубежа в возрасте до 5 лет
В сентябре украинцы приобрели 8,2 тыс. импортированных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет, что составляет 35% всех ввезенных машин.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
Всего в прошлом месяце автопарк Украины пополнили 23,3 тыс. подержанных легковушек.
Электрокары – лидеры сегмента
В структуре импорта "молодых" подержанных авто наибольшую долю заняли электромобили – 55%. Далее следуют: бензиновые (31%), гибридные (9%), дизельные (4%), автомобили с ГБО (1%).
Топ-10 самых популярных моделей в возрасте до 5 лет
- Tesla Model Y – 929 ед.
- Tesla Model 3 – 520 ед.
- Kia Niro – 353 ед.
- Nissan Rogue – 232 ед.
- Hyundai Kona – 231 ед.
- Volkswagen Tiguan – 191 ед.
- Mazda CX-5 – 189 ед.
- Audi e-tron Sportback – 177 ед.
- Ford Escape – 153 ед.
- Audi Q5 – 149 ед.
Добавим, в августе украинцы приобрели 7,9 тыс. импортированных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет. Это 35% от всех 22,7 тыс. ввезенных подержанных авто в месяц. В июле же из всех ввозимых из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет электромобили составляли почти половину.