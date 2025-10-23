Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,01

EUR

48,37

--0,10

Наличный курс:

USD

42,05

41,92

EUR

49,00

48,83

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Электрокары лидируют: топ-10 подержанных авто из-за рубежа в возрасте до 5 лет

Электрокар
В сентябре украинцы приобрели 8,2 тыс. импортированных легковых автомобилей / Pexels

В сентябре украинцы приобрели 8,2 тыс. импортированных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет, что составляет 35% всех ввезенных машин.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Всего в прошлом месяце автопарк Украины пополнили 23,3 тыс. подержанных легковушек.

Электрокары – лидеры сегмента

В структуре импорта "молодых" подержанных авто наибольшую долю заняли электромобили – 55%. Далее следуют: бензиновые (31%), гибридные (9%), дизельные (4%), автомобили с ГБО (1%).

Топ-10 самых популярных моделей в возрасте до 5 лет

  1. Tesla Model Y – 929 ед.
  2. Tesla Model 3 – 520 ед.
  3. Kia Niro – 353 ед.
  4. Nissan Rogue – 232 ед.
  5. Hyundai Kona – 231 ед.
  6. Volkswagen Tiguan – 191 ед.
  7. Mazda CX-5 – 189 ед.
  8. Audi e-tron Sportback – 177 ед.
  9. Ford Escape – 153 ед.
  10. Audi Q5 – 149 ед.

Добавим, в августе украинцы приобрели 7,9 тыс. импортированных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет. Это 35% от всех 22,7 тыс. ввезенных подержанных авто в месяц. В июле же из всех ввозимых из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет электромобили составляли почти половину.

Автор:
Татьяна Гойденко