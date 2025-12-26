- Категорія
Які вживані авто до 5 років найчастіше імпортують українці
У минулому місяці українці придбали 9,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів віком до 5 років.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Нагадаємо, що впродовж листопада український автопарк поповнили 23,5 тис. легковиків з пробігом. Таким чином, автомобілі віком до 5 років становили 39% від загальної кількості імпортованих вживаних авто.
Найбільшу частку в цьому сегменті охопили електромобілі — 60%. Далі за типом силової установки йдуть:
- бензинові авто — 27%;
- гібридні — 8%;
- дизельні — 4%;
- автомобілі з ГБО — 1%.
Найбільшим попитом серед вживаних автомобілів віком до 5 років користувалися такі моделі:
- Tesla Model Y — 931 од.;
- Tesla Model 3 — 649 од.;
- Kia Niro — 384 од.;
- Hyundai Kona — 292 од.;
- Nissan Rogue — 271 од.;
- Audi e-tron Sportback — 211 од.;
- Volkswagen Tiguan — 210 од.;
- Mazda CX-5 — 192 од.;
- Chevrolet Bolt — 176 од.;
- Hyundai Ioniq 5 — 158 од.
Додамо, упродовж листопада український автопарк поповнився 23,5 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.