Які вживані авто до 5 років найчастіше імпортують українці

У минулому місяці українці придбали 9,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів віком до 5 років.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Нагадаємо, що впродовж листопада український автопарк поповнили 23,5 тис. легковиків з пробігом. Таким чином, автомобілі віком до 5 років становили 39% від загальної кількості імпортованих вживаних авто.

Найбільшу частку в цьому сегменті охопили електромобілі — 60%. Далі за типом силової установки йдуть:

бензинові авто — 27%;

гібридні — 8%;

дизельні — 4%;

автомобілі з ГБО — 1%.

Найбільшим попитом серед вживаних автомобілів віком до 5 років користувалися такі моделі:

Tesla Model Y — 931 од.;

Tesla Model 3 — 649 од.;

Kia Niro — 384 од.;

Hyundai Kona — 292 од.;

Nissan Rogue — 271 од.;

Audi e-tron Sportback — 211 од.;

Volkswagen Tiguan — 210 од.;

Mazda CX-5 — 192 од.;

Chevrolet Bolt — 176 од.;

Hyundai Ioniq 5 — 158 од.

