Які вживані авто до 5 років найчастіше імпортують українці

Імпорт уживаних легковиків до 5 років зростає / Depositphotos

У минулому місяці українці придбали 9,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів віком до 5 років.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Нагадаємо, що впродовж листопада український автопарк поповнили 23,5 тис. легковиків з пробігом. Таким чином, автомобілі віком до 5 років становили 39% від загальної кількості імпортованих вживаних авто.

Найбільшу частку в цьому сегменті охопили електромобілі — 60%. Далі за типом силової установки йдуть:

  • бензинові авто — 27%;
  • гібридні — 8%;
  • дизельні — 4%;
  • автомобілі з ГБО — 1%.

Найбільшим попитом серед вживаних автомобілів віком до 5 років користувалися такі моделі:

  • Tesla Model Y — 931 од.;
  • Tesla Model 3 — 649 од.;
  • Kia Niro — 384 од.;
  • Hyundai Kona — 292 од.;
  • Nissan Rogue — 271 од.;
  • Audi e-tron Sportback — 211 од.;
  • Volkswagen Tiguan — 210 од.;
  • Mazda CX-5 — 192 од.;
  • Chevrolet Bolt — 176 од.;
  • Hyundai Ioniq 5 — 158 од.

Додамо, упродовж листопада український автопарк поповнився 23,5 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.

Автор:
Тетяна Гойденко