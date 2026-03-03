- Категорія
Серед найпопулярніших моделей жодного "китайця": які автомобілі купували українці у лютому
У минулому місяці за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 42% українського ринку нових легковиків. Бестселером місяця став кросовер Toyota RAV-4.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Аналітики зауважують, що в десятку найпопулярніших нових автомобілів лютого потрапили лише кросовери. Серед них немає жодного авто китайського виробництва.
Титул лідера лютневого ринку здобув кросовер Toyota RAV-4
Топ-10 нових легковиків лютого:
- Toyota RAV-4 - 372 од.;
- Renault Duster - 334 од.;
- Toyota Prado - 229 од.;
- Hyundai Tucson - 189 од.;
- Mazda CX5 - 166 од.;
- Skoda Kodiaq - 129 од.;
- Volkswagen Touareg - 127 од.;
- Skoda Karoq - 117 од.;
- Suzuki SX4 - 72 од.;
- NissanX-Trail - 71 од.
Зауважимо, за лютий 2026 року українці придбали близько 4,4 тис. нових легкових автомобілів. Це на 10% менше, ніж в аналогічний період минулого року. Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota.
Цікавим фактом лютневого ринку нових авто, є охолодження інтересу до китайських електромобілів. Завдяки привабливій ціні та легкій доступності, навіть без офіційних представництв і сервісів в Україні, минулого року лідером серед нових авто стала китайська марка BYD, випередивши давнього рекордсмена Toyota.
Але наразі BYD, який став переможцем у рейтингу 2025 року, та ще був присутній у десятці в зрізі за січень, цього разу випав з Топ-10 марок лютого.
За даними "Укравтопрому", всього з початку року в країні було реалізовано 9,5 тис. нових легковиків, що на 4% більше ніж торік