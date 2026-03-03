Серед найпопулярніших моделей жодного "китайця": які автомобілі купували українці у лютому

У минулому місяці за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 42% українського ринку нових легковиків. Бестселером місяця став кросовер Toyota RAV-4.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Аналітики зауважують, що в десятку найпопулярніших нових автомобілів лютого потрапили лише кросовери. Серед них немає жодного авто китайського виробництва.

Титул лідера лютневого ринку здобув кросовер Toyota RAV-4

Топ-10 нових легковиків лютого:

Toyota RAV-4 - 372 од.; Renault Duster - 334 од.; Toyota Prado - 229 од.; Hyundai Tucson - 189 од.; Mazda CX5 - 166 од.; Skoda Kodiaq - 129 од.; Volkswagen Touareg - 127 од.; Skoda Karoq - 117 од.; Suzuki SX4 - 72 од.; NissanX-Trail - 71 од.

Зауважимо, за лютий 2026 року українці придбали близько 4,4 тис. нових легкових автомобілів. Це на 10% менше, ніж в аналогічний період минулого року. Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota.

Цікавим фактом лютневого ринку нових авто, є охолодження інтересу до китайських електромобілів. Завдяки привабливій ціні та легкій доступності, навіть без офіційних представництв і сервісів в Україні, минулого року лідером серед нових авто стала китайська марка BYD, випередивши давнього рекордсмена Toyota.

Але наразі BYD, який став переможцем у рейтингу 2025 року, та ще був присутній у десятці в зрізі за січень, цього разу випав з Топ-10 марок лютого.

За даними "Укравтопрому", всього з початку року в країні було реалізовано 9,5 тис. нових легковиків, що на 4% більше ніж торік