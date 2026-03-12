Самые популярные бензиновые авто в феврале: что покупали украинцы

В феврале автопарк Украины пополнился 10,8 тысячами легковых автомобилей с бензиновыми двигателями.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Это на 11% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Из общего количества зарегистрированных авто 1,8 тыс. — новые автомобили (на 4% меньше, чем в прошлом году), а 9 тыс. — импортируемые авто (на 14% больше).

Самые популярные новые бензиновые автомобили

Лидерами среди новых легковушек с бензиновыми двигателями стали:

Mazda CX‑5 — 166 авто. Hyundai Tucson — 166 авто. Škoda Karoq — 115 авто. Škoda Kodiaq — 83 авто. Renault Duster — 82 авто. Suzuki SX4 - 71 авто

Самые популярные бензиновые авто из-за рубежа

Среди импортируемых подержанных автомобилей с бензиновыми двигателями украинцы чаще всего выбирали:

Audi Q5 — 562 авто. Volkswagen Golf — 551 авто. Volkswagen Tiguan — 515 авто. Nissan Rogue — 464 авто. Audi A4 — 272 авто.

Рост спроса на бензиновые автомобили произошел преимущественно благодаря активному импорту подержанных машин, составляющих более 80% всех регистраций в этом сегменте.

В то же время отметим, что в январе автопарк страны пополнили 11,4 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями.