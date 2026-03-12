- Категория
Самые популярные бензиновые авто в феврале: что покупали украинцы
В феврале автопарк Украины пополнился 10,8 тысячами легковых автомобилей с бензиновыми двигателями.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
Это на 11% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Из общего количества зарегистрированных авто 1,8 тыс. — новые автомобили (на 4% меньше, чем в прошлом году), а 9 тыс. — импортируемые авто (на 14% больше).
Самые популярные новые бензиновые автомобили
Лидерами среди новых легковушек с бензиновыми двигателями стали:
- Mazda CX‑5 — 166 авто.
- Hyundai Tucson — 166 авто.
- Škoda Karoq — 115 авто.
- Škoda Kodiaq — 83 авто.
- Renault Duster — 82 авто.
- Suzuki SX4 - 71 авто
Самые популярные бензиновые авто из-за рубежа
Среди импортируемых подержанных автомобилей с бензиновыми двигателями украинцы чаще всего выбирали:
- Audi Q5 — 562 авто.
- Volkswagen Golf — 551 авто.
- Volkswagen Tiguan — 515 авто.
- Nissan Rogue — 464 авто.
- Audi A4 — 272 авто.
Рост спроса на бензиновые автомобили произошел преимущественно благодаря активному импорту подержанных машин, составляющих более 80% всех регистраций в этом сегменте.
В то же время отметим, что в январе автопарк страны пополнили 11,4 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями.