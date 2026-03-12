Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,98

+0,11

EUR

50,93

--0,10

Наличный курс:

USD

44,35

44,15

EUR

51,70

51,42

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Самые популярные бензиновые авто в феврале: что покупали украинцы

заправка авто, АЗС
В феврале автопарк Украины пополнился 10,8 тыс. легковых автомобилей / Freepik

В феврале автопарк Украины пополнился 10,8 тысячами легковых автомобилей с бензиновыми двигателями.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Это на 11% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Из общего количества зарегистрированных авто 1,8 тыс. — новые автомобили (на 4% меньше, чем в прошлом году), а 9 тыс. — импортируемые авто (на 14% больше).

Самые популярные новые бензиновые автомобили

Лидерами среди новых легковушек с бензиновыми двигателями стали:

  1. Mazda CX‑5 — 166 авто.
  2. Hyundai Tucson — 166 авто.
  3. Škoda Karoq — 115 авто.
  4. Škoda Kodiaq — 83 авто.
  5. Renault Duster — 82 авто.
  6. Suzuki SX4 - 71 авто

Самые популярные бензиновые авто из-за рубежа

Среди импортируемых подержанных автомобилей с бензиновыми двигателями украинцы чаще всего выбирали:

  1. Audi Q5 — 562 авто.
  2. Volkswagen Golf — 551 авто.
  3. Volkswagen Tiguan — 515 авто.
  4. Nissan Rogue — 464 авто.
  5. Audi A4 — 272 авто.

Рост спроса на бензиновые автомобили произошел преимущественно благодаря активному импорту подержанных машин, составляющих более 80% всех регистраций в этом сегменте.

В то же время отметим, что в январе автопарк страны пополнили 11,4 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями.

Автор:
Татьяна Гойденко