Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

--0,03

EUR

51,04

+0,33

Готівковий курс:

USD

44,35

44,15

EUR

51,70

51,42

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Найпопулярніші бензинові авто у лютому: що купували українці

заправка авто, АЗС
У лютому автопарк України поповнився 10,8 тис. легкових автомобілів / Freepik

У лютому автопарк України поповнився 10,8 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Це на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Із загальної кількості зареєстрованих авто 1,8 тис. — нові автомобілі (на 4% менше, ніж торік), а 9 тис. — вживані імпортовані авто (на 14% більше).

Найпопулярніші нові бензинові автомобілі

Лідерами серед нових легковиків із бензиновими двигунами стали:

  1. Mazda CX‑5 — 166 авто
  2. Hyundai Tucson — 166 авто
  3. Škoda Karoq — 115 авто
  4. Škoda Kodiaq — 83 авто
  5. Renault Duster — 82 авто
  6. Suzuki SX4 — 71 авто

Найпопулярніші вживані бензинові авто з-за кордону

Серед імпортованих вживаних автомобілів із бензиновими двигунами українці найчастіше обирали:

  1. Audi Q5 — 562 авто
  2. Volkswagen Golf — 551 авто
  3. Volkswagen Tiguan — 515 авто
  4. Nissan Rogue — 464 авто
  5. Audi A4 — 272 авто

Зростання попиту на бензинові автомобілі відбулося переважно завдяки активному імпорту вживаних машин, які становлять понад 80% від усіх реєстрацій у цьому сегменті.

Водночас зазначимо, що у січні автопарк країни поповнили 11,4 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами.

Автор:
Тетяна Гойденко