Найпопулярніші бензинові авто у лютому: що купували українці

У лютому автопарк України поповнився 10,8 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Це на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Із загальної кількості зареєстрованих авто 1,8 тис. — нові автомобілі (на 4% менше, ніж торік), а 9 тис. — вживані імпортовані авто (на 14% більше).

Найпопулярніші нові бензинові автомобілі

Лідерами серед нових легковиків із бензиновими двигунами стали:

Mazda CX‑5 — 166 авто Hyundai Tucson — 166 авто Škoda Karoq — 115 авто Škoda Kodiaq — 83 авто Renault Duster — 82 авто Suzuki SX4 — 71 авто

Найпопулярніші вживані бензинові авто з-за кордону

Серед імпортованих вживаних автомобілів із бензиновими двигунами українці найчастіше обирали:

Audi Q5 — 562 авто Volkswagen Golf — 551 авто Volkswagen Tiguan — 515 авто Nissan Rogue — 464 авто Audi A4 — 272 авто

Зростання попиту на бензинові автомобілі відбулося переважно завдяки активному імпорту вживаних машин, які становлять понад 80% від усіх реєстрацій у цьому сегменті.

Водночас зазначимо, що у січні автопарк країни поповнили 11,4 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами.