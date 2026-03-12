- Категорія
Найпопулярніші бензинові авто у лютому: що купували українці
У лютому автопарк України поповнився 10,8 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Це на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Із загальної кількості зареєстрованих авто 1,8 тис. — нові автомобілі (на 4% менше, ніж торік), а 9 тис. — вживані імпортовані авто (на 14% більше).
Найпопулярніші нові бензинові автомобілі
Лідерами серед нових легковиків із бензиновими двигунами стали:
- Mazda CX‑5 — 166 авто
- Hyundai Tucson — 166 авто
- Škoda Karoq — 115 авто
- Škoda Kodiaq — 83 авто
- Renault Duster — 82 авто
- Suzuki SX4 — 71 авто
Найпопулярніші вживані бензинові авто з-за кордону
Серед імпортованих вживаних автомобілів із бензиновими двигунами українці найчастіше обирали:
- Audi Q5 — 562 авто
- Volkswagen Golf — 551 авто
- Volkswagen Tiguan — 515 авто
- Nissan Rogue — 464 авто
- Audi A4 — 272 авто
Зростання попиту на бензинові автомобілі відбулося переважно завдяки активному імпорту вживаних машин, які становлять понад 80% від усіх реєстрацій у цьому сегменті.
Водночас зазначимо, що у січні автопарк країни поповнили 11,4 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами.