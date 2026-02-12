Запланована подія 2

Найпопулярніші бензинові авто січня: українці придбали 11,4 тис. легковиків

У Києві та прикордонних з ЄС регіонах автомобілі значно молодші / Depositphotos

У січні автопарк країни поповнили 11,4 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Це на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Із загальної кількості 1,7 тис. авто — нові (+5% у річному вимірі), ще 9,7 тис. — вживані (+49%).

До топ-5 моделей нових легковиків із бензиновими ДВЗ увійшли:

  • Hyundai Tucson — 183 од.;
  • Mazda CX-5 — 139 од.;
  • Skoda Kodiaq — 75 од.;
  • Skoda Octavia — 70 од.;
  • Suzuki SX4 — 67 од.

Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто виглядає так:

  • Volkswagen Golf — 649 од.;
  • Volkswagen Tiguan — 560 од.;
  • Nissan Rogue — 553 од.;
  • Audi Q5 — 542 од.;
  • Skoda Octavia — 337 од.

Зауважимо, що у січні автомобілі з традиційними двигунами охопили близько 58% ринку нових легкових автомобілів. Торік цей показник становив 60%. 

Автор:
Тетяна Гойденко