Найпопулярніші бензинові авто січня: українці придбали 11,4 тис. легковиків

У січні автопарк країни поповнили 11,4 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Це на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Із загальної кількості 1,7 тис. авто — нові (+5% у річному вимірі), ще 9,7 тис. — вживані (+49%).

До топ-5 моделей нових легковиків із бензиновими ДВЗ увійшли:

Hyundai Tucson — 183 од.;

Mazda CX-5 — 139 од.;

Skoda Kodiaq — 75 од.;

Skoda Octavia — 70 од.;

Suzuki SX4 — 67 од.

Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто виглядає так:

Volkswagen Golf — 649 од.;

Volkswagen Tiguan — 560 од.;

Nissan Rogue — 553 од.;

Audi Q5 — 542 од.;

Skoda Octavia — 337 од.

Зауважимо, що у січні автомобілі з традиційними двигунами охопили близько 58% ринку нових легкових автомобілів. Торік цей показник становив 60%.