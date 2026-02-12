- Категорія
Найпопулярніші бензинові авто січня: українці придбали 11,4 тис. легковиків
У січні автопарк країни поповнили 11,4 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Це на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Із загальної кількості 1,7 тис. авто — нові (+5% у річному вимірі), ще 9,7 тис. — вживані (+49%).
До топ-5 моделей нових легковиків із бензиновими ДВЗ увійшли:
- Hyundai Tucson — 183 од.;
- Mazda CX-5 — 139 од.;
- Skoda Kodiaq — 75 од.;
- Skoda Octavia — 70 од.;
- Suzuki SX4 — 67 од.
Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто виглядає так:
- Volkswagen Golf — 649 од.;
- Volkswagen Tiguan — 560 од.;
- Nissan Rogue — 553 од.;
- Audi Q5 — 542 од.;
- Skoda Octavia — 337 од.
Зауважимо, що у січні автомобілі з традиційними двигунами охопили близько 58% ринку нових легкових автомобілів. Торік цей показник становив 60%.