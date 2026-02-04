- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Бензин утримує лідерство: авто з якими двигунами обирали українці у січні
У січні автомобілі з традиційними двигунами охопили близько 58% ринку нових легкових автомобілів. Торік цей показник становив 60%.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Бензин утримує лідерство
Зазначається, що найпопулярнішими в Україні знову стали бензинові моделі, їм належить 34% продажів нових авто у січні. Торік це показник був на рівні 39%.
Частка гібридних авто дещо зменшилася - з майже 25% до 23,5%.
Також 23,5% охопили дизельні авто, проти 21% у січні 2025 року
Крім того, з 15% до близько 19% зросла частка електричних авто.
На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.
Найпопулярніші моделі
За даними аналітиків, лідерські позиції за сегментами посіли:
- Бензинові авто – Hyundai Tucson;
- Гібридні – Toyota RAV-4;
- Дизельні – Renault Duster;
- Електро – BYD Leopard 3;
- Авто з ГБО – Hyundai Tucson.
Нагадаємо, протягом січня 2026 року українці придбали понад 5,1 тис. нових легкових авто. Це найкращий результат за останні три роки.
Бестселером місяця став компактний кросовер Renault Duster.