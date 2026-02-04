Бензин утримує лідерство: авто з якими двигунами обирали українці у січні

У січні автомобілі з традиційними двигунами охопили близько 58% ринку нових легкових автомобілів. Торік цей показник становив 60%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Бензин утримує лідерство

Зазначається, що найпопулярнішими в Україні знову стали бензинові моделі, їм належить 34% продажів нових авто у січні. Торік це показник був на рівні 39%.

Частка гібридних авто дещо зменшилася - з майже 25% до 23,5%.

Також 23,5% охопили дизельні авто, проти 21% у січні 2025 року

Крім того, з 15% до близько 19% зросла частка електричних авто.

На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

Найпопулярніші моделі

За даними аналітиків, лідерські позиції за сегментами посіли:

Бензинові авто – Hyundai Tucson;

Гібридні – Toyota RAV-4;

Дизельні – Renault Duster;

Електро – BYD Leopard 3;

Авто з ГБО – Hyundai Tucson.

Нагадаємо, протягом січня 2026 року українці придбали понад 5,1 тис. нових легкових авто. Це найкращий результат за останні три роки.

Бестселером місяця став компактний кросовер Renault Duster.